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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: бакланы и кто-то еще

В блогах: бакланы и кто-то еще

Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.

«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются 
13 сентября 2018, 08:26
Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла  обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили 
13 сентября 2018, 05:33
В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В первой половине октября в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре откроется новый детский сад. Он рассчитан на 350 мест, уже сформировано 7 групп по 25 человек.

- В микрорайоне Крутые Ключи детский сад крайне необходим. Здесь много детей в возрасте 
13 сентября 2018, 05:08
В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

Жители девятиэтажного дома № 147 по улице Стара-Загора в областной столице обеспокоены серьезной коммунальной аварией и будущим своего жилья. В среду, 12 сентября, из труб многоэтажки на  улицу текла горячая вода.
 
- Подъезды затоплены, невозможно пройти до дома, лифт не 
13 сентября 2018, 04:44
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Букеты цветов со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл передали в хоспис Святого Иосифа в лондонском Хакни. Все шедевры флористики были созданы дизайнером Филиппой Крэддок, она лично отобрала и перевязала вручную все живые композиции для пациентов.

Напомним, что младший 
21 мая 2018, 08:37
Оренбург: невеста целовалась на свадьбе и вывихнула челюсть

Оренбург: невеста целовалась на свадьбе и вывихнула челюсть

Во время свадьбы в Оренбурге невеста, целуясь, вывихнула челюсть. По словам жениха, он услышал громкий хруст, и даже подумал, что сломал шею своей избраннице. Невеста позже призналась, что во время поцелуя испытала сильную боль, из глаз брызнули слезы.

«У 
13 ноября 2017, 01:13
Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя

Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя

Итальянка Лаура Меси организовала свадьбу со всеми соответствующими атрибутами, кроме самого главного: на церемонии бракосочетания с 70 гостями, белым платьем, приятельницами невесты и большим тортом не было жениха.
Фитнес-тренер Лаура Меси сдержала данное своим близким обещание выйти замуж за саму 

28 сентября 2017, 02:06
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