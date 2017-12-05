Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с иронией реагирует на ситуацию: "Скажите, а можно и на меня так же ваших сотрудников подписать? Я был бы так вам благодарен, честно. Я интересно пишу очень и вообще очень хороший дядечка". Топ-чиновники написали в комментариях, что "заводить "твиттер" следует лишь тем, кто этого действительно хочет", и что каких-либо поручений на этот счет они не давали.
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