В блогах: «Доктор Дно» выпустил видео про самарский дом-рашпиль



«В этот раз безумная история про покраску дома-рашпиля на проспекте Ленина. Который для нас памятник брутализма, а для кого-то - поверхность для рисунков. … Блогер Антон Черепок поведал , что проект «Доктор Дно» продолжает «рубить рифмованную правду-матку о самарских событиях».«В этот раз безумная история про покраску дома-рашпиля на проспекте Ленина. Который для нас памятник брутализма, а для кого-то - поверхность для рисунков.