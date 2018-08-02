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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В частности, решится вопрос о выдаче разрешения на продолжение деятельности одному из крупнейших предприятий региона - управляющей компании «Жилищно-коммунальная система» (ЖКС).

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24 апреля 2015, 09:45
В Самаре составили список худших управляющих компаний

В Самаре составили список худших управляющих компаний

Самарские чиновники назвали лидеров среди управляющих организаций по количеству претензий к их работе - военная «Славянка», гражданские «Альтернатива» и «ЖКС». Еженедельно городская служба жилконтроля проводит более 150 проверок, в результате которых коммунальщикам выносят штрафы на общую сумму под миллион рублей. 

26 марта 2014, 04:00
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