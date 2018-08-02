Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке", что в городской сфере ЖКХ назревает большой скандал. "УК "ЖКС", одна из крупнейших управляющих компаний города, обслуживающая более тысячи домов города, по слухам, может "слиться", - утверждает автор. - Есть инфа, что до 9 сентября пока ее не будут трогать. А что будет дальше - неизвестно. Лично у меня отношения с этими коммунальными аферистами сложились как нельзя хуже. Как минимум две мои платежки, возможно, пропали. Ни на какие сообщения в УК не реагируют. Пробовал писать через ГИС ЖКХ - тот же результат. Чтобы провести сверку платежей, нужно ехать в саму УК. А там, жалуются многие горожане, еще тот ад. Сейчас в полном раздумье: продолжать ли платить УК "ЖКС" или ждать, когда закончится вся эта анархия? Поразительно, все коммунальщики жалуются на неплатежи, на долги населения. А здесь обычное раздолбайство УК и отсутствие госконтроля превращает законопослушных граждан в злостных неплательщиков. И почему молчат власти?"
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Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер
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2 августа 2018, 02:06
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Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
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2 августа 2018, 12:59
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На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды
Со вторника, 31 июля по 1 августа в Портпоселке Тольятти отключат холодную воду в домах на улицах Комзина, Инженерной, Морской, Набережной и Комсомольском шоссе. В эти сутки коммунальщики будут проводить промывку магистральных водопроводов. После того как холодное водоснабжение снова восстановится, …
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30 июля 2018, 01:09
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В Самаре в очередной раз отключат горячую воду
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27 июля 2018, 10:17
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В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль
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18 июля 2018, 09:29
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В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
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18 июля 2018, 09:21
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В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк
Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!"
"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен …
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11 июля 2018, 10:32
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17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре
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10 июля 2018, 12:54
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Самара. Коммунальный скандал
На самарском рынке жилищно-коммунальных услуг назревает новый скандал. Одна из крупнейших управляющих компаний «Жилищно-коммунальная система», которая обслуживает более 1000 домов в 4 районах города, в 2017 году фактически провалила программу по текущему ремонту. Выполнена лишь половина от запланированного объема работ. Таким …
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9 января 2018, 01:50
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В блогах: «Кто поставит беспредельщиков из самарского УК "ЖКС" на место?»
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке" на плохое качество работы УК "ЖКС" - одной из крупнейших самарских управляющих компаний. "Я хочу от нее добиться обычной сверки платежей. Да вот они мне пишут, что подобные услуги электронным образом не предоставляются. …
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24 ноября 2017, 10:54
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24 апреля завершается лицензирование управляющих компаний Самарской области
В частности, решится вопрос о выдаче разрешения на продолжение деятельности одному из крупнейших предприятий региона - управляющей компании «Жилищно-коммунальная система» (ЖКС).
Сегодня, 24 апреля, в государственной жилищной инспекции Самарской области официально завершается процедура лицензирования управляющих компаний губернии в сфере …
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24 апреля 2015, 09:45
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В Самаре составили список худших управляющих компаний
Самарские чиновники назвали лидеров среди управляющих организаций по количеству претензий к их работе - военная «Славянка», гражданские «Альтернатива» и «ЖКС». Еженедельно городская служба жилконтроля проводит более 150 проверок, в результате которых коммунальщикам выносят штрафы на общую сумму под миллион рублей. …
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26 марта 2014, 04:00