10
06
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы

В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы

 
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на проблему с прибытием автобусов после окончания фанфеста 15 июля. "Автобусы не ходили вообще. Люди часами их ждали, многие ушли домой пешком. А в субботу автобусы вообще неслись, как маршрутки, без остановок. Безобразие!" -
16 июля 2018, 05:36
Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.

Напомним, что перед 
16 июля 2018, 04:23
15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре

В воскресенье, 15 июля, в Самаре последний день работал Фестиваль болельщиков FIFA. Посмотреть финальную игру ЧМ-2018 на фан-зону пришли в этот вечер 15 тысяч человек.

Напомним, что матч между Францией и Хорватией завершился победой французов. После трансляции прошла церемония 
16 июля 2018, 09:35
Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре

На фан-фесте в центре областной столицы болельщики и волонтеры наводили порядок. 14 и 15 июля на площади Куйбышева прошла акция «Болельщик XXI века». Ее лозунг «Болей, Переживай, Веселись, Убирай!».

«Ту часть мусора, который не донесли до специальных контейнеров, собрали волонтеры 
16 июля 2018, 09:11
Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре

На доме №369 по улице Ново-Садовой в Промышленном районе губернской столицы скоро нарисуют граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018. Напомним, что 1 июля национальная команда России выиграла матч с Испанией со счетом 1(4):1(3) и получила право 

15 июля 2018, 09:49
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре вандалы добрались 
4 июля 2018, 10:39
В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»

В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»

Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои 
26 мая 2018, 10:28
Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре

Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре

В Самаре на стене жилого многоэтажного дома на проспекте Ленина появилось изображение девушки с фотоаппаратом. Героиня фотографирует ракету-носитель «Союз», отражение которой можно 
18 мая 2018, 04:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх