|
В блогах: в Самаре после фанфеста плохо ходили автобусы
|
16 июля 2018, 05:36
|
Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре
Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.
Напомним, что перед …
|
16 июля 2018, 04:23
|
15 тысяч человек смотрели финал ЧМ-2018 на Фестивале болельщиков в Самаре
|
16 июля 2018, 09:35
|
Болельщики и волонтеры убрались на фан-зоне ЧМ-2018 в Самаре
|
16 июля 2018, 09:11
|
Огромные граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018 появятся в Самаре
|
15 июля 2018, 09:49
|
Вандалы добрались до скейт-парка в Струковском саду Самары
|
4 июля 2018, 10:39
|
В блогах: «Герои мультиков украсили гаражи в Самарской области»
Блогер Жанна Скокова поведала про необычные провинциальные граффити - на днях герои …
|
26 мая 2018, 10:28
|
Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре
|
18 мая 2018, 04:15