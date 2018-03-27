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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
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27 марта 2018, 05:56
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В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии
Блогер Анна Носова рассказала про «курс молодого бойца» на базе учебного центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
«Училась стрелять из автомата Калашникова, обнаруживать взрывные устройства, кидать «кошку» и так далее. Скорее всего, в глазах обучающего состава я походила …
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26 марта 2018, 07:00
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Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре
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26 марта 2018, 01:47
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В блогах: Что едят самарцы?
Блогер Татьяна Ан решила выяснить, какую сельхозпродукцию выбирают самарцы?
«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.
«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же …
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24 марта 2018, 09:09
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Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»
Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
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23 марта 2018, 05:32
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00
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1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары
В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были …
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23 марта 2018, 02:03
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В следующем году ГЛОНАСС получит опцию "быстрого старта"
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12 января 2018, 11:04
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы
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19 декабря 2017, 11:32
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РФ создаст лазерную систему навигации на Луне
Российская Федерация намерена в 2019-м отправить к естественному спутнику станцию "Луна-25". На ней будет находиться лазерный маяк для навигации на ночном светиле.
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7 декабря 2017, 11:50
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В блогах: в Самарской области запустили «Восход»
Блогер chaga утверждает, что "стал очевидцем исторического события в рамках речного флота отдельно взятой Самарской области". "В прошедшую пятницу, спустя 13 лет берегового отстоя и откровенного забвения, в районе Жигулевской плотины совершил первый самостоятельный рейс "Восход 02" - один …
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22 августа 2016, 06:13