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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

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На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео

На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео

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8 мая 2018, 09:51
Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной

Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной

Самарский художник Лев Ушаков устроил перфоманс, посвященный состоянию дорог в городе. Он высадил в ямы на улице Дачной 4 килограмма картошки. Таким образом он надеется привлечь внимание властей к состоянию асфальтового полотна на Дачной и поспособствовать ее скорейшему ремонту.

Свой поступок 

8 мая 2018, 09:49
Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».

«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет 
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Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре

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Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары

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Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения 
5 мая 2018, 08:46
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре

До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре

Недавно открытую улицу Луначарского в Самаре вновь ждет ремонт. Жители областной столицы пожаловались властям на то, что на дороге в большом количестве имеются выбоины и трещины.

Теперь стало известно, асфальтовое покрытие должно быть приведено в порядок до 27 апреля. 
23 апреля 2018, 09:00
Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

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20 апреля 2018, 01:27
Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани

Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.

Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок 
9 апреля 2018, 07:43
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