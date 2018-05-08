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Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что на днях в Самаре обнаружил необычное пополнение в рядах дорожных полисменов МВД. Сотрудники полиции были на …
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8 мая 2018, 07:24
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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»
Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет …
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8 мая 2018, 04:00
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Дорожную разметку за 46 млн рублей нанесут в Самаре
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8 мая 2018, 02:09
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео
В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора …
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8 мая 2018, 09:51
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Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной
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8 мая 2018, 09:49
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Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»
Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».
«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет …
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7 мая 2018, 07:00
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Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре
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7 мая 2018, 02:05
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Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары
В паблике «Строй область» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары. Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т …
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4 мая 2018, 05:16
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Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»
Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения …
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5 мая 2018, 08:46
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К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
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4 мая 2018, 03:01
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До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре
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23 апреля 2018, 09:00
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Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани
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20 апреля 2018, 01:27
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Десятки автомобилей «оставили» колеса в ямах в Сызрани
Сызранские автомобилисты массово жалуются на дорожные ямы, которые образовались после наступившего потепления. Из-за этого в городские автосервисы выстроились очереди: число машин с поврежденными колесами исчисляется десятками.
Одна из самых крупных выбоин образовалась на так называемой «пьяной дороге». Опасный участок …
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9 апреля 2018, 07:43