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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж

В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж

В другом паблике "ВК" - "Подслушано Самара" - просят социальные службы города обратить внимание, что на остановке Арцыбушевская/Ульяновская уже давно живёт бомж.

"Нет сил на это смотреть, - утверждает автор. - Вокруг бомжа помойка, в туалет ходит под 
19 июля 2018, 10:22
Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

В ночь на четверг, 19 июля, в квартире на втором этаже двухэтажного дома №22 А на улице Пугачевской в Кировском районе обрушился потолок. Это произошло еще в 03:16. На фотографиях, предоставленных жильцами квартиры, видно, что свалилось не только декоративное потолочное 
19 июля 2018, 03:09
Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

В Сызрани произошел небольшой пожар — внезапно вспыхнула трава у школы №10 в Юго-Западном районе. Один из жильцов расположенной по соседству многоэтажки заснял происходящее на видео. По его словам, пожар тушили дети и водитель проезжавшей мимо «ГАЗели».

Судя по видеозаписи, трава 

19 июля 2018, 11:33
Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Во дворе дома № 129 по улице Куйбышева в Самаре провалился грунт: местные жители боятся гулять по территории с детьми. После ливней в глубокой яме стоит вода, асфальт вокруг нее пришел в негодность. Земля продолжает оседать и жильцы соседних домов 
18 июля 2018, 11:48
Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

В Сети опубликовали видео того, как 13-летняя девочка в Самаре повисла на проводах под напряжением. Напомним, что 14 июля в 16:50 она в компании своих друзей шла на речку отдыхать. Когда подростки приблизились к железнодорожному мосту в Нижне-Хлебном парке станции 
18 июля 2018, 02:06
Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Двое сотрудников самарского ОМОН возвращались с задания, когда заметили ребенка, который играл с другими ребятами около фонтана на Стара-Загоре. 11-летний мальчик поранил ногу об острый край плитки. Рана была глубокой, и от сильного кровотечения пострадавший начал терять сознание. Бойцы вызвали 
16 июля 2018, 11:20
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали 
16 июля 2018, 10:35
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