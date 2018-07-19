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В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж
В другом паблике "ВК" - "Подслушано Самара" - просят социальные службы города обратить внимание, что на остановке Арцыбушевская/Ульяновская уже давно живёт бомж.
"Нет сил на это смотреть, - утверждает автор. - Вокруг бомжа помойка, в туалет ходит под …
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19 июля 2018, 10:22
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Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре
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19 июля 2018, 03:09
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Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани
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19 июля 2018, 11:33
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Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре
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18 июля 2018, 11:48
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Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах
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18 июля 2018, 02:06
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Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка
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16 июля 2018, 11:20
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой
В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали …
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16 июля 2018, 10:35