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Материалы по теме:

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей 
26 октября 2018, 01:55
Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как 
26 октября 2018, 12:50
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии

В блогах: главный бункер Самары отстает от Википедии

Блогер Игорь Кондратьев написал, что главное подземелье Самары - бункер Сталина - отстает от Википедии. "Не так давно сюда привезли на экскурсию многочисленных гостей Главного бюро медико-социальной экспертизы, отмечавшего в Самаре столетие организации, - пишет автор. - Люди захотели 
26 октября 2018, 11:04
В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю

В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"

Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее 
24 октября 2018, 07:53
В блогах: Сызрани скоро капец?

В блогах: Сызрани скоро капец?

Сызранский писатель, краевед и блогер Сергей Зацаринный отреагировал на различные пророчества, что в Сызрани все будет плохо.

"В последнее время самые разные люди (и по положению, и по возрасту, и по состоятельности) единодушно утверждают, что Сызрани капец. Она 
23 октября 2018, 08:22
В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В России хотят создать список собак, владельцам которых нужна спецподготовка

В Совете Федерации России предложили создать список пород собак, владельцам которых нужна спецподготовка. По мнению сенаторов, нужно строго регламентировать владение животными, особенно такими, которые могут представлять опасность для человека. Это, например, овчарки, ротвейлеры, алабаи, бультерьеры, доги. Мера направлена на избежание 
16 октября 2018, 10:06
В блогах. Минтруд:

В блогах. Минтруд: "Кому нужен друг? Забирайте скорее!"

Минтруд Самарской области через "Твиттер" обратился к жителям региона с просьбой помочь пристроить кота. "Давайте все поможем найти пушистому дом! Его на днях ночью подобрали на остановке - сидел замерзал. Изначально кот был чистым. Но его помыли еще 
6 октября 2018, 04:29
В Сызрани засняли переплывающего реку лося

В Сызрани засняли переплывающего реку лося

На YouTube-канале администрации Сызрани появился необычный видеоролик. Рыбаки из Сызрани сняли видео, героем которого стал переплывающий реку Сызранка лось. Животное поймали в кадр, когда оно находилось напротив Спасской башни Кремля и набережной. Кстати, лось настоящий спортсмен - авторы видео движутся 
14 сентября 2018, 09:54
Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Зоозащитники из Самары бьют тревогу: в опасности оказалась семья бурых медведей, которую выставили на продажу хозяева придорожного кафе на трассе Самара - Оренбург. Как рассказала волонтер Ангелина Гриневич, трое косолапых — 10-летние Потап и Валя были выкуплены у зоопарка и 
27 августа 2018, 09:50
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