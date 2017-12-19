В Сызрани появились "противогазеры" - люди, которые готовятся к ядерной войне, об этом поведали в паблике "ВПЛ Сызрань" соцсети "ВКонтакте". Первые 30 сызранцев, готовых выжить в случае атомного апокалипсиса, присоединились к движению «Вместо лиц противогазы». Оно зародилось в России прошедшим летом и сейчас находит единомышленников в разных городах. "Противогазеры" верят в возможный конец света из-за ядерной войны. Им нравится посещать заброшенные здания и объекты. Но так, чтобы не нарушать законов. Главный символ движения и одновременно средство индивидуальной защиты - противогаз. Его должен иметь каждый участник «ВЛП».
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В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились
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19 декабря 2017, 06:15
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В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»
Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.
«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и …
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19 декабря 2017, 04:16
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В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»
В паблике «Черный список|Сызрань» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на слишком малое количество начинки в сэндвичах от «Макдоналдса» в местных ресторанах сети. «Я заказала "Цезарь-ролл". Отдала за него 161 рубль. Разворачиваю и вижу что-то очень напоминающее сыр. И всего лишь одна …
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18 декабря 2017, 06:39
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В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары
Блогер Игорь Кондратьев пишет про один из самых депрессивных районов Самары – побережье Самарки от Южного моста до Бельского переулка. «Когда я первый раз обследовал эту зону, испытал глубокий шок. Немного успокаивал меня тот факт, что этот район состоит …
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18 декабря 2017, 06:36
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Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь
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16 декабря 2017, 06:15
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В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд
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15 декабря 2017, 02:14
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В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»
Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.
«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное …
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14 декабря 2017, 08:09
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Виртуальный батл "Жители против чиновников"
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12 декабря 2017, 09:10
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Забытая Самара: Дом печати
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12 декабря 2017, 08:15
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23