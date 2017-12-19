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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

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В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.

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В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»

В блогах: в Сызрани жалуются на слишком малое количество начинки в сэндвичах «Макдоналдса»

В паблике «Черный список|Сызрань» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на слишком малое количество начинки в сэндвичах от «Макдоналдса» в местных ресторанах сети. «Я заказала "Цезарь-ролл". Отдала за него 161 рубль. Разворачиваю и вижу что-то очень напоминающее сыр. И всего лишь одна 
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В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

Блогер Игорь Кондратьев пишет про один из самых депрессивных районов Самары – побережье Самарки от Южного моста до Бельского переулка. «Когда я первый раз обследовал эту зону, испытал глубокий шок. Немного успокаивал меня тот факт, что этот район состоит 
18 декабря 2017, 06:36
Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Свидетелями необычного инцидента стали жители Сызрани сегодня в субботу, 16 декабря. На улице Ульяновской они сняли на фото, как у маршрутки №116 во время посадки пассажиров слетела дверь. К счастью, люди не пострадали. «Газелька» № 116 курсирует между Сызранью и 
16 декабря 2017, 06:15
В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани 14-летний зацепер попал под грузовой поезд

В Сызрани на железной дороге пострадал подросток – зацепер. 14-летний мальчик попал под поезд. Инцидент произошел на перегоне между Октябрьском и станцией «Сызрань-1». По данным сотрудников линейного отдела полиции, двое приятелей 14 и 15 лет решили прокатиться на грузовом составе, 

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В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

В блогах: «История строительства Сызранской ГЭС»

Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Сызранской ГЭС. Он опубликовал подборку фотографий 1920-х годов.

«Сейчас эта станция является памятником истории и архитектуры. Она вступила в строй в 1929 году в рамках деятельности ГОЭЛРО. На сегодня это единственное 
14 декабря 2017, 08:09
Виртуальный батл

Виртуальный батл "Жители против чиновников"

Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", 

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Забытая Самара: Дом печати

Забытая Самара: Дом печати

Блогер Алексей Авдейчев побывал в заброшенном самарском Доме печати. "Он был построен в 1964 году. В советское время комплекс по праву считался одной из крупнейших типографий Поволжья. До середины 90-х дела шли хорошо, потом начались проблемы. В 1995 году типография оказалась 

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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на

В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?

Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с 

5 декабря 2017, 09:23
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