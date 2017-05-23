11
28
07
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888       888  8888888b.   888              d8888                     
 888   o   888       888  888  "Y88b  888             d88888                     
 888  d8b  888       888  888    888  888            d88P888                     
 888 d888b 888   .d88888  888    888  888           d88P 888  .d8888b    .d88b.  
 888d88888b888  d88" 888  888    888  888          d88P  888  88K       d88P"88b 
 88888P Y88888  888  888  888    888  888         d88P   888  "Y8888b.  888  888 
 8888P   Y8888  Y88b 888  888  .d88P  888        d8888888888       X88  Y88b 888 
 888P     Y888   "Y88888  8888888P"   88888888  d88P     888   88888P'   "Y88888 
                                                                             888 
                                                                        Y8b d88P 
                                                                         "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

Самарский Россельхознадзор официально подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в поселке Красная Горка Челно-Вершинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, 17 мая в ведомство поступило сообщение об одновременной гибели в населенном пункте 15 кур. Все они находились в личных подсобных хозяйствах 
23 мая 2017, 11:23
Практика коучинга: содержательно, полезно, познавательно

Практика коучинга: содержательно, полезно, познавательно

Конференция  «Практика коучинга в организациях», прошедшую в Самаре в рамках Международной недели коучинга IСF объединила менеджеров ведущих компаний Самары и области. В условиях современных экономических реалий, коучинг - это не только инструментарий раскрытия потенциала сотрудников и лидерских качеств руководителя, но 
23 мая 2017, 11:14
В блогах: Касательно проб асфальта на тротуарах вопрос...

В блогах: Касательно проб асфальта на тротуарах вопрос...

Блогер honeykids63 обращается к самарским дорожникам с просьбой, чтобы они закрывали обратно пробы асфальта на тротуарах. "У нас недавно обновили тротуары. Качество отличное. Ходить, кататься вообще кайф. Вот только смущают отверстия для проб асфальта. Их в принципе заделывают или нет? 

23 мая 2017, 09:40
В блогах:

В блогах: "Пассажиравтотранс" куда идёт? Или куда ведут?

Блогер bootlat обращается к властям с просьбой обратить внимание на условия труда водителей и кондукторов на самарском муниципальном предприятии "Пассажиравтотранс".  "Я сунулся в первый попавшийся автобус с вопросами к сотрудникам, что у них изменилось за последнее время. В один голос 

22 мая 2017, 09:19
В блогах: Больница имени Середавина забаррикадировалась

В блогах: Больница имени Середавина забаррикадировалась

Блогер Екатерина Головкина поведала, что "больница имени Середавина забаррикадировалась и полностью отгородилась от мира заборами". "Теперь на ее территорию на авто можно попасть только с главного входа с улицы Ташкентской. Раньше было 2 проезда со стороны леса: один со шлагбаумом и 

22 мая 2017, 09:15
В блогах: Очередная помойка в городе

В блогах: Очередная помойка в городе

Блогер Анна Носова пожаловалась на «очередную помойку в городе». «Увидела я это фото в соцсети в одной из групп, на которую подписана. Автор фото остался неизвестен. Майские праздники уже давно закончилась, а мусор так и не вывезли. Автор сообщает, что 

19 мая 2017, 08:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна