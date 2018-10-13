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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля

Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"

Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде 
13 октября 2018, 10:15
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского

В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки 
13 октября 2018, 09:07
В Самаре перекроют часть улицы Печерской

В Самаре перекроют часть улицы Печерской

В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Печерской. Здесь ведутся работы на теплосетях. С пятницы, 12 октября, и до 16 октября будет перекрыт отрезок улицы Печерской протяженностью 50 метров в районе дома № 23 по Печерской. Об этом сообщает 
12 октября 2018, 05:13
В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В пятницу в Самаре произошла авария, в которой пострадала школьница. В 13:00 12 октября 30-летний водитель иномарки «Хендай» ехал по улице Мориса Тореза со стороны улицы Мяги в направлении Партизанской. Напротив дома № 33 по улице Мориса Тореза он сбил 
12 октября 2018, 04:41
В блогах: в Самаре опять

В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".

"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать 
10 октября 2018, 07:24
В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема 
5 октября 2018, 08:47
В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу 
5 октября 2018, 08:37
В блогах:

В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"

Самарчанка Мария Гуторова показала в "Фейсбуке", как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь".

"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда, - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. 
5 октября 2018, 08:31
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