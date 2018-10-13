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Возбуждено уголовное дело из-за аварии космического корабля "Союз МС-10"
Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10". Напомню, накануне ракета сначала штатно стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде …
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13 октября 2018, 10:15
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В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки …
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13 октября 2018, 09:07
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В Самаре перекроют часть улицы Печерской
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12 октября 2018, 05:13
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В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка
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12 октября 2018, 04:41
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В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".
"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать …
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10 октября 2018, 07:24
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В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха
Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема …
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5 октября 2018, 08:47
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В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки
Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу …
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5 октября 2018, 08:37
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В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"
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5 октября 2018, 08:31