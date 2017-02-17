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Самара – самый дорожающий город России
Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, …
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17 февраля 2017, 03:50
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В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?
Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический …
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17 февраля 2017, 10:38
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В блогах: в Самаре застолбят память об Устинове
Блогер Игорь Кондратьев сообщает, что в Самаре все-таки "застолбят память об Устинове". "Более 30 лет любая информация о великом нашем земляке - бывшем министре обороны СССР, маршале, дважды Герое Соцтруда, Герое Советского Союза, кавалере 11 орденов Ленина - в …
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16 февраля 2017, 07:55
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Жигулевская ГЭС - что там внутри?
Блогер Наталья Козловская рассказала про долгожданную экскурсию на Жигулевскую ГЭС. "Все мы, проезжая по мосту, видели желтые грузовые краны и наблюдали сброс воды. Однако ГЭС - объект строго охраняемый и просто зайти и посмотреть, "а чего там такое жужжит", …
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16 февраля 2017, 07:52
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Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей
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15 февраля 2017, 12:46
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В Тольятти составили портрет будущего главы города
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14 февраля 2017, 04:58
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В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
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14 февраля 2017, 02:34
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В Тольятти в детcком саду поймали дикого кабана
Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада …
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14 февраля 2017, 02:01
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В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега
Блогер Нина Дюкова пожаловалась, что в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега: "За всю зиму его отсюда, похоже, так и не вывозили ни разу. Многие сугробы под 2 метра. Ничего не видно". "В центре еще хуже, …
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14 февраля 2017, 09:40
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ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем
Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
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10 февраля 2017, 11:56
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В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях
В Самаре завершился суд над бандой мошенников. Они пытались «обчистить» банковский счёт одного из предпринимателей с помощью поддельных документов.
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10 декабря 2016, 03:31
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В блогах: в Тольятти мошенники обманывают ищущих работу горожан
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" предупреждают местных жителей, чтобы они ни в коем случае не вздумали звонить по развешанным в городе объявлениям о работе, телефоны в которых начинаются на 8-809 или +7-809. "С вас снимут деньги, много денег. …
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27 октября 2016, 09:40