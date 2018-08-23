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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?
"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с …
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23 августа 2018, 10:14
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В блогах: Рынки. Любимая Самара
Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение …
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23 августа 2018, 10:00
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Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу
24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По …
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23 августа 2018, 06:22
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В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино
Тему памятников продолжил и блогер Евгений Синюков. Он рассказал про мемориал землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. "Мемориал, на мой взгляд, весьма и весьма интересный, - пишет автор. - Памятник в целом содержится не …
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17 августа 2018, 10:26
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В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
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15 августа 2018, 09:13
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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти
12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.
На тушение возгорания прибыли …
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13 августа 2018, 09:47
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента
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31 июля 2018, 04:39