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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с 
23 августа 2018, 10:14
В блогах: Рынки. Любимая Самара

В блогах: Рынки. Любимая Самара

Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение 
23 августа 2018, 10:00
Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино

В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино

Тему памятников продолжил и блогер Евгений Синюков. Он рассказал про мемориал землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. "Мемориал, на мой взгляд, весьма и весьма интересный, - пишет автор. - Памятник в целом содержится не 
17 августа 2018, 10:26
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.

На тушение возгорания прибыли 
13 августа 2018, 09:47
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
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