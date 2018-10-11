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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до 
11 октября 2018, 05:34
На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На корабле Союз МС-10, на котором произошла авария, мог лететь самарский космонавт Олег Кононенко — он является дублером командира экипажа. Напомним, что в четверг, 11 октября, ракета-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. 
11 октября 2018, 04:38
В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В среду, 10 октября, произошла авария в Тольятти. В 13:10 35-летняя женщина ехала на иномарке «Тойота Камри» по улице Свердлова со стороны Автостроителей. Когда автоледи разворачивалась вне перекрестка, она не уступила дорогу встречному транспортному средству, и ее машина столкнулась с 
11 октября 2018, 03:29
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, 
10 октября 2018, 07:50
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее  разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и 
2 октября 2018, 04:44
В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В Самаре завели дело из-за гибели пациентки в больнице

В областной столице завели уголовное дело из-за смерти пациентки в больнице. 8 августа в одно из медицинских учреждений города обратилась 65-летняя женщина для прохождения процедуры «фиброколонскопия». Во время нее пенсионерка умерла. Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 
17 сентября 2018, 12:47
Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Среднюю зарплату врачей скоро поднимут до 30 тысяч рублей

Четверть века на страже здоровья: система обязательного медицинского страхования Самарской области отметит юбилей. 
 
За 25 лет существования системы обязательного медицинского страхования принципы ее работы серьезно изменились. Об этом рассказал директор территориального фонда Виктор Мокшин. Например, если раньше ФОМС просто оплачивал выставленные 
30 августа 2018, 08:46
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