В группе "ВК" - "Типичный Тольятти" - обращаются к властям с просьбой вмешаться в "жесткую ситуацию с собачьим приютом, который умудрились организовать в обычном жилом доме № 78 по улице Автостроителей". "Жизнь соседей превратилась в ад. Целыми сутками приходится слушать дикие звуки: лай, вой, громкий стук пустых железных мисок. Владельцы собак заявили, что они якобы являются волонтерами. Прикрываются таким модным словечком. Количество собак, содержащихся там, невозможно сосчитать, поскольку собственники жилья никого к себе не пускают. Кроме того, к «любителям собачек» ночью приходят большие компании. Начинается распитие алкоголя, шум поднимается не меньше собачьего, пьяные посиделки сопровождаются разборками и битьем посуды. Чтобы прекратить весь этот «зверинец», горожане куда только не обращались - от участкового до мэра города. Пока без результата".
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В блогах: Пропустил скорую - штраф!
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18 августа 2017, 08:45
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В блогах: Хорошие новости
Блогер Андрей Ишмуратов рассказал, что в Самаре снесли несанкционированные киоски на пересечении Мичурина и Полевой. "Разумеется, все эти сараи из сайдинга надо сносить напрочь. Моя позиция тут очень простая. То, что стоит без правоустанавливающих документов, следует ломать. Но также нужно сносить …
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17 августа 2017, 08:39
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В блогах: Ветераны плохого не посоветуют
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17 августа 2017, 07:40
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В блогах: На АвтоВАЗе будет премия к 1 сентября?!
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16 августа 2017, 08:57
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В блогах: Ночные выбросы
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Автоградский долгострой: Дольщики тольяттинского ЖСК "Жасмин-дом" 11 лет не могут получить свое жилье
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16 августа 2017, 01:38