Автоградский долгострой: Дольщики тольяттинского ЖСК "Жасмин-дом" 11 лет не могут получить свое жилье Дольщики тольяттинского ЖСК "Жасмин-дом" уже 11 лет не могут получить свое жилье. Их дом достроен, но не введен в эксплуатацию. Многие жильцы уже заселились в купленные квартиры, но затем получили уведомления, что должны их покинуть. С этой проблемой тольяттинцы пришли …