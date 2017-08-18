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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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В блогах: Ночные выбросы

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Дольщики тольяттинского ЖСК "Жасмин-дом" уже 11 лет не могут получить свое жилье. Их дом достроен, но не введен в эксплуатацию. Многие жильцы уже заселились в купленные квартиры, но затем получили уведомления, что должны их покинуть. С этой проблемой тольяттинцы пришли 

16 августа 2017, 01:38
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