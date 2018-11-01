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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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Российское правительство договорилось с нефтяниками
Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.
"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства …
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1 ноября 2018, 11:43
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В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
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31 октября 2018, 09:49
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Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен
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25 октября 2018, 08:03
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Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
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11 октября 2018, 09:32
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Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
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10 августа 2018, 07:18
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Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области
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10 июля 2018, 05:28
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Что происходит с ценами на бензин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце …
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22 июня 2018, 12:38