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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации
В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и …
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2 октября 2018, 04:44
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф
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28 сентября 2018, 02:53
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11
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Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»
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26 сентября 2018, 09:43
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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист …
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21 сентября 2018, 03:30