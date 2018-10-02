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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее  разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и 
2 октября 2018, 04:44
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В дежурную часть отдела полиции в Богатовском районе обратились трое местных жителей с заявлениями, что в отношении них распространяется недостоверная информация. По словам этих людей, некий мужчина разместил в интернете ложные сведения, порочащие их честь, достоинство и репутацию. Как рассказали 
28 сентября 2018, 02:53
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Убийство». В понедельник, 24 сентября, там нашли труп 35-летней женщины, которая исчезла в начале сентября. По версии следствия, тело пролежало в кузове «ГАЗели», которую использовала семья погибшей, около трех недель. Специалисты обнаружили признаки 
26 сентября 2018, 09:43
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист 
21 сентября 2018, 03:30
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