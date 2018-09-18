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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что в России скоро может подорожать хлеб в магазинах.

"В августе, когда бизнес России ждал объявления контрсанкций против Запада, многие хлебные трейдеры решили, что под запрет может попасть зерно из нашей страны, и поэтому срочно 
18 сентября 2018, 08:23
В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного

В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - 
18 сентября 2018, 08:18
Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 
18 сентября 2018, 05:36
Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.

Выяснилось, что бывший руководитель учреждения выписал своей жене, которая работала вместе с ним, незаконную материальную помощь в 
18 сентября 2018, 05:15
В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками

Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и 
9 августа 2018, 05:52
В блогах: О ТТУ замолвите слово!

В блогах: О ТТУ замолвите слово!

Блогер Дмитрий Павлов обращается к обществу, чтобы оно замолвило слово перед властями региона за самарское ТТУ.

"Муниципальное предприятие сейчас переживает нелегкие времена. Денег на поддержку городского электротранспорта нет от слова "совсем". Понятно, что чиновникам ТТУ не нужно, ведь 
8 августа 2018, 05:59
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Жители Тольятти начали использовать социальные карты для оплаты проезда в коммерческом транспорте. Мэрия предложила ввести пилотный проект на трех коммерческих маршрутах: № 20 «Западный пляж – Автозаводское шоссе», № 52 «Льва Толстого – Фосфор – Льва Толстого», № 9 «Бетонная 
12 июля 2018, 08:20
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.

«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет 
20 января 2018, 04:28
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