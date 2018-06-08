|
В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»
Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня …
|
7 июня 2018, 06:54
|
В блогах: «Этот Сбер просто забодал уже!»
В соцсетях продолжают минусовать Сбербанк за его "суровый сервис". Кушкова Виктория рассказала в "Фейсбуке" про чрезмерную подозрительность учреждения. "Этот Сбер просто забодал уже! - негодует девушка. - Переводишь деньги со своей сберовской дебетовой карты на свою же кредитную - …
|
7 июня 2018, 09:01
|
В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»
|
7 июня 2018, 05:50
|
В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
|
7 июня 2018, 10:59
|
Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления
В Москве в среду, 6 июня, состоится расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Заседание будет посвящено теме «Российское машиностроение в условиях наращивания санкционного давления: вызовы и возможные ответы». Участники заседания: генеральный директор ГК …
|
5 июня 2018, 04:33
|
ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение
Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарская область представлена там своими проектами и инвестиционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашений о сотрудничестве. Глава региона выделил договор с Агентством по …
|
25 мая 2018, 04:54
|
Подведены итоги инженерной олимпиады «Звезда»
В Самарском государственном техническом университете подвели итоги Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда». Участие в ней приняли почти 15 тысяч учеников самарских школ, а победителями и призерами стала десятая часть. Олимпиада «Звезда» существует с 2015 года: она была образована путем слияния Многопрофильной …
|
23 мая 2018, 01:53
|
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении
Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». …
|
22 мая 2018, 03:23
|
Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве
Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду …
|
17 мая 2018, 10:12
|
Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве
Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» вручил Председатель …
|
6 февраля 2018, 07:27
|
Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве
Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей …
|
18 декабря 2017, 01:22