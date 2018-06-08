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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»

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Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления

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ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение

Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарск­ая об­ласть представлена там своими про­ектами и инвест­иционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашен­ий о сотрудничестве. Глава реги­о­на выделил договор с Аген­тством по 

25 мая 2018, 04:54
Подведены итоги инженерной олимпиады «Звезда»

Подведены итоги инженерной олимпиады «Звезда»

В Самарском государственном техническом университете подвели итоги Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда». Участие в ней приняли почти 15 тысяч учеников самарских школ, а победителями и призерами стала десятая часть. Олимпиада «Звезда» существует с 2015 года: она была образована путем слияния Многопрофильной 
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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». 

22 мая 2018, 03:23
Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

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Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

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Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

18 декабря 2017, 01:22
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