В блогах: «Экскурсия по самарской набережной» Самарский клуб поддержки семьи и детства "Вместе" сообщает в соцсети "ВКонтакте", что на днях для ребят из многодетных семей была организована познавательно-историческая экскурсия по городской набережной: "Все прошло замечательно! У нас была небольшая группа: 5 семей из числа многодетных и …