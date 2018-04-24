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В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского
Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится …
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24 апреля 2018, 05:25
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти
В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную …
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20 апреля 2018, 01:09
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В блогах: холодом и серыми облаками велотольяттинцев на запугать
Блогер Наталья Козловская сообщила, что в прошедшие выходные в Тольятти торжественно закрыли летний велосезон. "Более 130 велосипедистов проехали 25 километров по улицам города. А через поляну, где финишировал пробег, с 11 часов утра до 4 вечера прошло около 500 …
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29 сентября 2017, 09:24
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В Самаре сорвалось открытие велосезона
Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.
«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.
В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует …
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20 апреля 2017, 11:46
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В блогах: как в Самаре закрыли велосезон
Блогер 63r рассказал про закрытие велосезона в Самаре, которое прошло 16 октября. "Велосипедисты собрались на последнюю покатушку на площади Куйбышева. Народу приехало прилично. Однако, если бы было потеплее, народу было бы еще больше. Двухколесная братия выруливала из каждого второго …
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19 октября 2016, 09:35
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В блогах: Закрытие летнего велосезона - 2015
Блогер Роман Еремкин анонсирует, что завтра, 17 октября, велосипедисты Самарской области официально закроют летний велосезон - 2015. "Формат дня: сбор в 8:30 на площади Куйбышева. Далее последуют построение, инструктаж и старт колонны до лесопарка "Дубки". Там пройдут эстафета и …
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16 октября 2015, 05:35