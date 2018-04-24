7
44
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится 
24 апреля 2018, 05:25
Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?

Жительница Самары Татьяна Наумова обратила внимание на заброшенный пустырь на месте многострадального рынка на пересечении Революционной и Московского шоссе. «Сам не ам и другому не дам. Чиновники базар разогнали, но вместо него ничего так и не появилось. Бурьян, помойки и 
23 апреля 2018, 08:01
Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по 
23 апреля 2018, 07:00
Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти

В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную 
20 апреля 2018, 01:09
В блогах: холодом и серыми облаками велотольяттинцев на запугать

В блогах: холодом и серыми облаками велотольяттинцев на запугать

Блогер Наталья Козловская сообщила, что в прошедшие выходные в Тольятти торжественно закрыли летний велосезон. "Более 130 велосипедистов проехали 25 километров по улицам города. А через поляну, где финишировал пробег, с 11 часов утра до 4 вечера прошло около 500 
29 сентября 2017, 09:24
В Самаре сорвалось открытие велосезона

В Самаре сорвалось открытие велосезона

Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.

«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.

В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует 

20 апреля 2017, 11:46
В блогах: как в Самаре закрыли велосезон

В блогах: как в Самаре закрыли велосезон

Блогер 63r рассказал про закрытие велосезона в Самаре, которое прошло 16 октября. "Велосипедисты собрались на последнюю покатушку на площади Куйбышева. Народу приехало прилично. Однако, если бы было потеплее, народу было бы еще больше. Двухколесная братия выруливала из каждого второго 
19 октября 2016, 09:35
В блогах: Закрытие летнего велосезона - 2015

В блогах: Закрытие летнего велосезона - 2015

Блогер Роман Еремкин анонсирует, что завтра, 17 октября, велосипедисты Самарской области официально закроют летний велосезон - 2015. "Формат дня: сбор в 8:30 на площади Куйбышева. Далее последуют построение, инструктаж и старт колонны до лесопарка "Дубки". Там пройдут эстафета и 
16 октября 2015, 05:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх