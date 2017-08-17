Блогер Игорь Кондратьев опубликовал советы от ветерана, как оптимизировать в Самарской области строительство автодорог. Бывший руководитель Сызранского СМТ № 4 "Главсредневолжскстроя" Анатолий Корчагин хочет, чтоб его услышали власти региона. По словам Корчагина, в области нужно создать лабораторию по контролю изготовления асфальта и бетона, приема битума, щебня и песка. Асфальтовые же заводы оснастить системой добавки полимеров, тем более у нас есть разработки. Контроль следует осуществлять в процессе укладки. Составление смет нужно проверять экспертизой, НЕ профессионалами. Также нужно отказаться от ямочного ремонта и срезки старого асфальта, когда мы рыхлим низинный слой и ослабляем прочность основания. Вырезку же карт проводить перед самой укладкой асфальта. Содержание дорог нужно производить быстрее, то есть не допускать появления большого количества ям.
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