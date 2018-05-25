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Фото в блогах: что такое «альтернативная Самара»
Блогер Игорь Синюков поведал про альтернативную Самару. Речь идет о кировских окраинах, местных жителях-мигрантах и "древних" легковушках. "Думаю, такое "чудо-юдо-бухловоз" вообще должно быть утилизировано, а не передвигаться по дорогам, но это все-таки Юнгородок..." - сетует автор. "В Самаре есть …
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25 мая 2018, 03:41
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В блогах: «У Сбербанка базы данных «перекособочились»
Самарец Александр Кочетов передал через "Фейсбук" "спасибо товарищам из Сбербанка". "Ваш «Сбербанк Онлайн» настолько прекрасен, что через него я не могу оплатить услуги детсада. Ввожу его номер, а автоматика забивает в графу совершенно другое учреждение. Не знаю, то ли …
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25 мая 2018, 10:02
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24 мая 2018, 08:03
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Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»
Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале …
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24 мая 2018, 03:08
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В блогах: «Сбербанк: колхоз из этой структуры не выветривается»
Самарец Андрей Шмуров опять пишет в "Фейсбуке" про необъяснимую логику Сбербанка. В прославившемся на весь город отделении рядом с оживленным перекрестком Масленникова/Мичурина все тот же бардак: из трех банкоматов по-прежнему работает только один. Духота, очередь, ворчание, ярость - вот …
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23 мая 2018, 09:00
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В блогах: «И снова о Сбербанке»
В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский …
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23 мая 2018, 05:59
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Инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка
Российские инкассаторы готовятся инициировать судебные разбирательства против Сбербанка, передает информационное агентство «URA.RU». Многие из них утверждают, что подорвали свое здоровье из-за работы, где якобы не обеспечивались необходимые условия труда. Судя по количеству жалоб из разных регионов, речь идет о …
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22 мая 2018, 10:05