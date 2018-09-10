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В блогах: фестиваль национальных свадеб
Блогер Владимир Нехорошев побывал на фестивале национальных свадеб в самарском Дворце бракосочетания.
«Устроители празднества сначала отыграли обряд русской свадьбы - с песнопениями и хороводами, шутками и прибаутками. Потом наступил черед свадьбы армянской, организованной местной общиной. Кульминацией обряда стала …
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10 сентября 2018, 05:55
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В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд
В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В …
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10 сентября 2018, 05:25
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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала
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10 сентября 2018, 04:44
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Цена авиационной безопасности
Возраст самолетов на вероятность катастрофы не влияет. С таким заявлением выступил Межгосударственный авиационный комитет, комментируя дискуссию, которая развернулась в стране после крушения «Боинга-737» в Казани. Напомним, 17 ноября в результате падения авиалайнера погибли все 44 пассажира и 6 членов экипажа. …
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25 ноября 2013, 11:12
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Авиационную промышленность ведут на взлет?
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной программы по развитию авиационной промышленности на 2013-2015 годы, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Этот план является частью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», которая была утверждена правительством в декабре прошлого года. Цель программы – …
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31 июля 2013, 08:00