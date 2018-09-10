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В блогах: фестиваль национальных свадеб

В блогах: фестиваль национальных свадеб

Блогер Владимир Нехорошев побывал на фестивале национальных свадеб в самарском Дворце бракосочетания.

«Устроители празднества сначала отыграли обряд русской свадьбы - с песнопениями и хороводами, шутками и прибаутками. Потом наступил черед свадьбы армянской, организованной местной общиной. Кульминацией обряда стала 
10 сентября 2018, 05:55
В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В 
10 сентября 2018, 05:25
Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

За 7 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе возбудили 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. С должников удалось взыскать почти 34 миллиона рублей. Сейчас в области продолжается акция «Собери ребенка в школу», во время которой приставы работают 
10 сентября 2018, 05:02
Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

В эти минуты Александр Хинштейн, одержавший победу на довыборах в Госдуму по избирательному округу № 158, проводит пресс-конференцию для журналистов. По его словам, явка на голосование, составившая 44,05%, стала самой высокой среди регионов страны, в которых проводились довыборы. В целом, 
10 сентября 2018, 04:44
Цена авиационной безопасности

Цена авиационной безопасности

Возраст самолетов на вероятность катастрофы не влияет. С таким заявлением выступил Межгосударственный авиационный комитет, комментируя дискуссию, которая развернулась в стране после крушения «Боинга-737» в Казани. Напомним, 17 ноября в результате падения авиалайнера погибли все 44 пассажира и 6 членов экипажа. 

25 ноября 2013, 11:12
Авиационную промышленность ведут на взлет?

Авиационную промышленность ведут на взлет?

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной программы по развитию авиационной промышленности на 2013-2015 годы, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Этот план является частью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», которая была утверждена правительством в декабре прошлого года. Цель программы – 

31 июля 2013, 08:00
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