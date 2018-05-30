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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
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30 мая 2018, 12:56
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Ребенок, решивший сделать селфи на опоре ЛЭП, погиб в Самарской области
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 14-летнего ребенка. Трагедия произошла в селе Ташла Ставропольского района. Как рассказали очевидцы, парнишка решил сделать экстремальное селфи. Для этого он забрался на верхушку опоры ЛЭП. Во время съемки ребенок не удержал равновесие и начал падать. …
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30 мая 2018, 12:30
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В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»
Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному …
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30 мая 2018, 06:58
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В блогах: «Как Сбербанк наживается на доверчивых бизнесменах»
Павел Урушев предупреждает бизнесменов в "Фейсбуке", что "Сбербанк освоил ещё один относительно честный способ отъёма денег" у доверчивых юридических лиц. "Схема до опупения дерзка и проста. Плательщик, клиент Сбера, переводит деньги получателю в другой банк. Через некоторое время, якобы …
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29 мая 2018, 09:00
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В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»
Про курьезную ситуацию поведали в паблике «ДТП. Самара» соцсети «ВКонтакте». На бордюре у Птичьего рынка уже вторую неделю висит Ford. Водитель …
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29 мая 2018, 11:27
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В блогах: «Сомнительные бизнес-секреты от Германа»
Широкий общественный резонанс в «Фейсбуке» вызвал пост Вячеслава Лима про бизнес-секреты от Германа. Речь, конечно же, идет о Сбербанке. «Какой Банк залезает в ваш карман и легко может снять судебные штрафы не с вашего карточного счета, на котором есть …
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29 мая 2018, 09:30
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре
Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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25 мая 2018, 10:56
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Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области
В Самарской области вскоре появятся новые соцуслуги - присмотр за детьми и обеспечение компьютером, информирует губернская дума. Воспользоваться этим смогут семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Родители смогут на время оставлять ребенка под присмотром специалиста, чтобы …
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24 мая 2018, 07:03
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Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире
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4 апреля 2018, 12:53
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Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет
Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».
Кроме того, увеличился …
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22 января 2018, 12:21
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Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми
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16 января 2018, 07:03
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Выплаты самарским парам за первенца составят 9967 рублей
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10 января 2018, 04:06