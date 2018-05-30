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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

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В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

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В блогах: «Как Сбербанк наживается на доверчивых бизнесменах»

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В блогах: «Новый памятник – «висячий» Ford появился в Самаре»

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В блогах: «Сомнительные бизнес-секреты от Германа»

В блогах: «Сомнительные бизнес-секреты от Германа»

Широкий общественный резонанс в «Фейсбуке» вызвал пост Вячеслава Лима про бизнес-секреты от Германа. Речь, конечно же, идет о Сбербанке. «Какой Банк залезает в ваш карман и легко может снять судебные штрафы не с вашего карточного счета, на котором есть 
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области

Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области

В Самарской области вскоре появятся новые соцуслуги - присмотр за детьми и обеспечение компьютером, информирует губернская дума. Воспользоваться этим смогут семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Родители смогут на время оставлять ребенка под присмотром специалиста, чтобы 

24 мая 2018, 07:03
Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

Семья с четырехлетним малышом отравилась газом в самарской квартире

В Самаре двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в квартире дома на улице Промышленности. Четырехлетний малыш госпитализирован. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля, после девяти часов вечера. У взрослых – мужчины 28 лет и 23-летней женщины легкая степень отравления. 

4 апреля 2018, 12:53
Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Россиянки рожают первого ребенка в 26 лет

Средний возраст, в котором российские женщины решаются родить первого ребенка, увеличивается. В 2015-2017 годах этот показатель составил 26,1 года. Для сравнения: в 1990-е он равнялся 20,9 года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводят «Известия».

Кроме того, увеличился 
22 января 2018, 12:21
Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми

Новая льготная ипотека: самарские эксперты посчитали, сколько сможет сэкономить семья с 2 или 3 детьми

Ипотека в России становится все более доступной. Год от года ставки по таким кредитам снижаются. Если в конце 2016-го они упали на докризисный уровень и составили в среднем 12, 7% годовых, то сейчас они уже ниже 10%. И спрос на 

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Выплаты самарским парам за первенца составят 9967 рублей

Размер выплат самарским парам, которые впервые стали родителями в 2018 году, составит 9 тысяч 967 рублей. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Общий доход семьи при этом должен быть не больше 49 тысяч 824 рублей.

«Поддержка семей 

10 января 2018, 04:06
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