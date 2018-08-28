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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин
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28 августа 2018, 09:47
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31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре
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28 августа 2018, 09:23
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев
Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", …
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28 августа 2018, 08:44
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В блогах: там, где Сок впадает в Волгу
Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу …
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25 августа 2018, 05:10
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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?
"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с …
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23 августа 2018, 10:14
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В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и …
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23 августа 2018, 10:08
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В блогах: Рынки. Любимая Самара
Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение …
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23 августа 2018, 10:00
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.
Развитие …
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26 марта 2018, 05:27
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В блогах: гулаговский оазис
Блогер Владимир Нехорошев поведал про загодочный гулаговский оазис на самарской Безымянке.
"По крупицам приходится добывать информацию о быте безымянских аборигенов времен Великой войны – в разговорах с ветеранами постоянно всплывают какие-то непонятные нам, нынешним, номерные кварталы, «плешки» и …
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7 февраля 2018, 08:06
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В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть
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26 января 2018, 10:40
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В блогах: «символ всего самого беспредельного» на самарской Безымянке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про самарский так называемый поселок за кованым забором. "Речь идет о Кирова, 33, на Безымянке. Когда-то этот дом был для меня символом всего самого беспредельного, что только есть в современной жизни. В начале 40-х, еще …
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18 января 2018, 09:01