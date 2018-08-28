9
53
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
В блогах.

В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев

Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", 
28 августа 2018, 08:44
В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу 
25 августа 2018, 05:10
В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?

"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с 
23 августа 2018, 10:14
В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В блогах: в Тольятти малышка попала в больницу, скатившись с гнилой горки

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВК" показали, на каких опасных горках катаются детки в третьем квартале Автограда. "Маленькая девочка решила скатиться с горки и загремела в больницу с огромной занозой. Ржавый железный осколок прошелся между большим и 
23 августа 2018, 10:08
В блогах: Рынки. Любимая Самара

В блогах: Рынки. Любимая Самара

Блогеру Сергею Зотову не понравился новый рынок на Кряжском шоссе. «Раньше здесь был пустырь, и решение организовать рынок я считаю верным, - утверждает автор. - Вот только внешний вид таких жутких ларьков и всего с ними сопутствующего вызывает отвращение 
23 августа 2018, 10:00
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
В блогах: гулаговский оазис

В блогах: гулаговский оазис

Блогер Владимир Нехорошев поведал про загодочный гулаговский оазис на самарской Безымянке.

"По крупицам приходится добывать информацию о быте безымянских аборигенов времен Великой войны – в разговорах с ветеранами постоянно всплывают какие-то непонятные нам, нынешним, номерные кварталы, «плешки» и 
7 февраля 2018, 08:06
В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть

В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть

Появились подробности коммунальной аварии на Безымянке. Как уже сообщала «ТЕРРА», сегодня утром, 26 января, жители дома на улице Вольской сообщили об отсутствии отопления. У перекрестка с Ново-Вокзальной из под-земли в нескольких местах пошел пар. В местном лицее «Престиж» также из-за 
26 января 2018, 10:40
В блогах: «символ всего самого беспредельного» на самарской Безымянке

В блогах: «символ всего самого беспредельного» на самарской Безымянке

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про самарский так называемый поселок за кованым забором. "Речь идет о Кирова, 33, на Безымянке. Когда-то этот дом был для меня символом всего самого беспредельного, что только есть в современной жизни. В начале 40-х, еще 
18 января 2018, 09:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх