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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного

В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - 
18 сентября 2018, 08:18
В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".

Самарец напомнил, что с 
18 сентября 2018, 08:04
Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 
18 сентября 2018, 05:36
Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.

Выяснилось, что бывший руководитель учреждения выписал своей жене, которая работала вместе с ним, незаконную материальную помощь в 
18 сентября 2018, 05:15
В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.

"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка 
17 сентября 2018, 08:52
В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
В блогах: бакланы и кто-то еще

В блогах: бакланы и кто-то еще

Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.

«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются 
13 сентября 2018, 08:26
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