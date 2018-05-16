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В блогах: «Проблемы со страхованием ипотеки у Сбербанка в Самаре»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз пользователи пишут про необъяснимые проблемы со страхованием ипотеки. "Взяла ипотечный кредит в Сбербанке, в условия которого входит обязательное страхование залогового …
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16 мая 2018, 11:47
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В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»
Блогер Ольга Потапова рассказала, что самарский "ж/д вокзал накрыло информатизацией"! "Теперь тут все как в банке: нужно сначала взять талон, а потом смотреть на табло и слушать голосовой вызов. Кстати, мне понравилось! В момент получения мною талона вызывали семьсот …
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15 мая 2018, 07:00
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В блогах: «Необъяснимая логика Сбербанка»
Самарец Андрей Шмуров критикует в «Фейсбуке» Сбербанк. «Просто необъяснимая логика у этого финансового учреждения. В отделении на Масленникова они зачем-то закрыли закуток с терминалами. Тогда как в других отделениях терминалы находятся в свободном доступе круглосуточно. В итоге толпа народа …
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15 мая 2018, 01:34
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В блогах: «Снова о «Битве Тимура и Тохтамыша»
Блогер Александр Еремкин отреагировал на новость о том, что знаменитый российский режиссер и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заинтересовался идеей снять фильм о полководце Тимуре-Тамерлане и битве на Кондурче. "Официальный ответ Шахназарова: "Фильм, посвященный этой выдающейся личности и ее деяниям, …
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15 мая 2018, 01:07
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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.
«Проверили …
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13 декабря 2017, 03:23
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В Самаре нашли временный дом для лебедей
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8 ноября 2017, 01:20
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В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника …
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8 ноября 2017, 11:06
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«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц
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24 октября 2017, 04:38