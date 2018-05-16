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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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В блогах: «Необъяснимая логика Сбербанка»

В блогах: «Необъяснимая логика Сбербанка»

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В блогах: «Снова о «Битве Тимура и Тохтамыша»

В блогах: «Снова о «Битве Тимура и Тохтамыша»

Блогер Александр Еремкин отреагировал на новость о том, что знаменитый российский режиссер и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заинтересовался идеей снять фильм о полководце Тимуре-Тамерлане и битве на Кондурче. "Официальный ответ Шахназарова: "Фильм, посвященный этой выдающейся личности и ее деяниям, 
15 мая 2018, 01:07
В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.

«Проверили 
13 декабря 2017, 03:23
В Самаре нашли временный дом для лебедей

В Самаре нашли временный дом для лебедей

Девять лебедей, которые остались без постоянного жилища из-за реконструкции в парке 50-летия Октября (парк Металлургов), поселили во временном доме. Напомним, сначала их отправили в парк Гагарина. Но птицы остались без теплого помещения для зимовки. Активисты организовали в сети сбор подписей 
8 ноября 2017, 01:20
В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника 

8 ноября 2017, 11:06
«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

В Сети опубликована петиция в защиту лебедей из парка имени 50-летия Октября (парк Металлургов), где сейчас идет реконструкция. «Самарские лебеди могут погибнуть от холода!» - пишет автор петиции. По его словам, во время ремонта парка был разобран лебяжий домик на 

24 октября 2017, 04:38
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