В блогах: «Проблемы со страхованием ипотеки у Сбербанка в Самаре» … На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз пользователи пишут про необъяснимые проблемы со страхованием ипотеки. "Взяла ипотечный кредит в Сбербанке, в условия которого входит обязательное страхование залогового