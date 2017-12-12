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Виртуальный батл "Жители против чиновников"
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12 декабря 2017, 09:10
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Забытая Самара: Дом печати
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12 декабря 2017, 08:15
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В Самаре откроется православная выставка-ярмарка
В четверг, 14 декабря, в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» начнет работать уже ставшая традиционной православная выставка-ярмарка. В 12 часов дня в честь ее открытия состоится торжественный молебен. Там же можно будет приложиться к ковчегу с частицами мощей Святителя Спиридона Тримифунтского …
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12 декабря 2017, 04:27
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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что в прошедшие выходные в нацпарке "Самарская Лука" прошла очередная ежегодная «Сороконожка». Это пеший 35-километровый поход по заповеднику. На выживание. На пределе сил. С мыслью дойти и больше никогда не повторять этого безумия. …
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12 декабря 2017, 01:01
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В Самаре открылся интерактивный исторический парк
В торговом центре «Гудок» открылся парк «Россия — моя история». Первыми его увидели историки, представители духовенства, областного правительства и городской администрации. Посетил мероприятие и врио губернатора Дмитрий Азаров. Сам проект — это интерактивные исторические экспозиции с видеоинфографикой, планшетами, сенсорными столами …
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8 ноября 2017, 11:52
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Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?
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2 ноября 2017, 12:21
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«Стену» на площади Славы предложили сделать зеркальной или скрыть виноградом
Мемориальный комплекс «Гордость, честь и слава Самарской области», построенный на площади Славы, могут частично переделать. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», экспертный совет союза архитекторов Самарской области на третьем заседании подготовил для врио губернатора 63-го региона Дмитрия Азарова предложения по завершению …
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25 октября 2017, 04:50
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Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей
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18 октября 2017, 01:07
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Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы
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9 октября 2017, 10:55
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В Самаре открылась выставка картин Никаса Сафронова
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29 сентября 2017, 05:29
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В "Экспо-Волге" открывается ежегодная православная выставка с мощами Николая Чудотворца
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12 сентября 2017, 10:54