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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Виртуальный батл

Виртуальный батл "Жители против чиновников"

Врио губернатора Дмитрий Азаров попросил жителей региона оценить работу своих подчиненных, которую они ведут с обращениями граждан в "Твиттере". "Успел завершить рабочий день ДО полуночи. На связи. Напишите, какие ведомства, на ваш взгляд, реагируют на вопросы здесь хуже, а какие лучше", 

12 декабря 2017, 09:10
Забытая Самара: Дом печати

Забытая Самара: Дом печати

Блогер Алексей Авдейчев побывал в заброшенном самарском Доме печати. "Он был построен в 1964 году. В советское время комплекс по праву считался одной из крупнейших типографий Поволжья. До середины 90-х дела шли хорошо, потом начались проблемы. В 1995 году типография оказалась 

12 декабря 2017, 08:15
В Самаре откроется православная выставка-ярмарка

В Самаре откроется православная выставка-ярмарка

В четверг, 14 декабря, в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» начнет работать  уже ставшая традиционной  православная выставка-ярмарка. В 12 часов дня в честь ее открытия состоится торжественный молебен. Там же можно будет приложиться  к  ковчегу с частицами мощей Святителя Спиридона Тримифунтского 

12 декабря 2017, 04:27
В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал

В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал

На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а 
12 декабря 2017, 02:25
В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»

В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что в прошедшие выходные в нацпарке "Самарская Лука" прошла очередная ежегодная «Сороконожка». Это пеший 35-километровый поход по заповеднику. На выживание. На пределе сил. С мыслью дойти и больше никогда не повторять этого безумия. 
12 декабря 2017, 01:01
В Самаре открылся интерактивный исторический парк

В Самаре открылся интерактивный исторический парк

В торговом центре «Гудок» открылся парк «Россия — моя история». Первыми его увидели историки, представители духовенства, областного правительства и городской администрации. Посетил мероприятие и врио губернатора Дмитрий Азаров. Сам проект — это интерактивные исторические экспозиции с  видеоинфографикой, планшетами, сенсорными столами 

8 ноября 2017, 11:52
Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?

Как изменится стена на площади Славы к ЧМ-2018?

Хорошо известный и любимый многими жителями губернской столицы склон под площадью Славы сейчас напоминает стройплощадку. Работы до сих пор идут, хотя единого мнения о том, как в итоге должен выглядеть мемориальный комплекс "Гордость честь и Слава Самарской области", пока нет. 

2 ноября 2017, 12:21
«Стену» на площади Славы предложили сделать зеркальной или скрыть виноградом

«Стену» на площади Славы предложили сделать зеркальной или скрыть виноградом

Мемориальный комплекс «Гордость, честь и слава Самарской области», построенный на площади Славы, могут частично переделать. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», экспертный совет союза архитекторов Самарской области на третьем заседании подготовил для врио губернатора 63-го региона Дмитрия Азарова предложения по завершению 

25 октября 2017, 04:50
Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

В Самаре потратят 11 миллионов рублей на газон перед зданием регионального правительства на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Общая площадь объекта - свыше 10 тысяч квадратных метров. Из них 6 тысяч - рулонный газон, 4 тысячи - 

18 октября 2017, 01:07
Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы

Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы

Самарский архитектор Дмитрий Орлов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook свое видение наполнения ниш стены на склоне площади Славы. Он предложил установить 16 скульптур.

«1. Стрелец. Первым самарцам.
2. Собирательный купец или конкретный Головкин. Самарскому меценату.
3. Фон 
9 октября 2017, 10:55
В Самаре открылась выставка картин Никаса Сафронова

В Самаре открылась выставка картин Никаса Сафронова

В  Самаре открылась выставка картин одного из самых известных современных российских художников Никаса Сафронова. В областную столицу приехал и сам мастер.

Легендарный художник, профессор, академик российской академии художеств Никас Сафронов приехал в Самару на один день, чтобы лично представить 
29 сентября 2017, 05:29
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В "Экспо-Волге" открывается ежегодная православная выставка с мощами Николая Чудотворца

Сегодня в Самаре, в  комплексе "Экспо-Волга", открывается ежегодная  православная выставка с мощами Николая Чудотворца, привезенными из итальянского города Бари. Уже в 13 часов там начнется торжественный молебен. Приложиться к образу и попросить помощи смогут все желающие. Кроме того, гости   смогут 

12 сентября 2017, 10:54
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