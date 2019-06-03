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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Материалы по теме:

Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

В Самарской области завершается посевная кампания. В этом году она шла почти на полутора миллионах гектаров земли. С них планируют собрать около двух миллионов тонн зерна. Задача к 2024 году - увеличить эту цифру в полтора раза. К слову сказать, 
3 июня 2019, 07:36
В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание

В понедельник, 3 июня, сотрудники оперативных служб в Самаре выезжали по вызову на улицу Агибалова в Железнодорожном районе. Как сообщили в областном МЧС, в детском саду № 225 произошло короткое замыкание в водонагревателе без последующего горения. Вызов поступил в 11:00, 
3 июня 2019, 01:13
В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В Самаре мальчика ударило током в парке Победы

В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.

«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в 
3 июня 2019, 08:44
В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос 
31 мая 2019, 08:05
В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми 
31 мая 2019, 07:54
«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!

Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех самарцев с началом лета и Днем защиты детей. Пусть каждый новый день в их жизни будет радостным и интересным. А родителям желаем быть добрыми, чуткими и терпеливыми. 
1 июня 2019, 11:34
В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер 
31 мая 2019, 09:28
В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Самарской области ищут 15-летнюю Екатерину Крайнюкову. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девочка не выходит на связь с 27 мая, она исчезла в Тольятти после Последнего звонка. 

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие.
29 мая 2019, 10:51
Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»

25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».

В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии 

24 мая 2019, 01:39
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
Видео: в Самаре отгремел Салют Победы

Видео: в Самаре отгремел Салют Победы

9 мая все самарцы праздновали День Победы. Основные торжественные мероприятия прошли на площади Куйбышева. В 10 утра там начался парад, в котором приняли участие 27 пеших расчетов и несколько десятков единиц боевой техники. Вечером гостей праздника ожидала концертная программа. Перед 
10 мая 2019, 10:26
В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!

В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!

Самарский приют для животных "Участие" через соцсеть «ВКонтакте» обратился к небезразличным жителям города, чтобы они помогли со строительством вольеров для собак. "В нашем приюте по всей Самарской области самое большое количество собак, - пишут авторы поста. - Успевая всех 
26 апреля 2019, 01:53
В Самаре пропала 12-летняя девочка

В Самаре пропала 12-летняя девочка

В столице 63-го региона волонтеры ищут 12-летнюю девочку Софью. Пост с ориентировкой разместил на своей странице в соцсети поисковый отряд «Лиза Алерт». По данным активистов, ребенок пропал в среду, 24 апреля. На 11:30 четверга, 25 апреля, поиск школьницы продолжается. 
25 апреля 2019, 11:49
В блогах: МусораНет, а взаимодействие есть!

В блогах: МусораНет, а взаимодействие есть!

Блогер Татьяна Ан рассказала, что на самарской набережной в выходные прошла акция МусораНет. «В этот раз мы расширили границы, прошли от склона, где происходит подтопление при паводке, - пишет автор. - Сотрудники департамента пошли в сторону стрелки реки. Снег 
9 апреля 2019, 04:25
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