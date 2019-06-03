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Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии
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3 июня 2019, 07:36
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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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Эвакуировали 71 ребенка: в детском саду в Самаре произошло короткое замыкание
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3 июня 2019, 01:13
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В Самаре мальчика ударило током в парке Победы
В воскресенье, 2 июня, в парке Победы в столице 63-го региона случилось ЧП - мальчика ударило током.
«Ребенок лазил по сцене и вдруг, замерев, упал, отец успел крикнуть: «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти», - написал в …
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3 июня 2019, 08:44
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В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации
Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос …
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31 мая 2019, 08:05
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В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми …
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31 мая 2019, 07:54
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!
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1 июня 2019, 11:34
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В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке
В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер …
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31 мая 2019, 09:28
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка
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29 мая 2019, 10:51
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» приглашает самарцев на фестиваль «Пресса-2019»
25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI фестиваль журналистики «Пресса-2019».
В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара. В мероприятии …
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24 мая 2019, 01:39
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В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров
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17 мая 2019, 11:05
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Видео: в Самаре отгремел Салют Победы
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10 мая 2019, 10:26
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В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!
Самарский приют для животных "Участие" через соцсеть «ВКонтакте» обратился к небезразличным жителям города, чтобы они помогли со строительством вольеров для собак. "В нашем приюте по всей Самарской области самое большое количество собак, - пишут авторы поста. - Успевая всех …
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26 апреля 2019, 01:53
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В Самаре пропала 12-летняя девочка
В столице 63-го региона волонтеры ищут 12-летнюю девочку Софью. Пост с ориентировкой разместил на своей странице в соцсети поисковый отряд «Лиза Алерт». По данным активистов, ребенок пропал в среду, 24 апреля. На 11:30 четверга, 25 апреля, поиск школьницы продолжается. …
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25 апреля 2019, 11:49
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В блогах: МусораНет, а взаимодействие есть!
Блогер Татьяна Ан рассказала, что на самарской набережной в выходные прошла акция МусораНет. «В этот раз мы расширили границы, прошли от склона, где происходит подтопление при паводке, - пишет автор. - Сотрудники департамента пошли в сторону стрелки реки. Снег …
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9 апреля 2019, 04:25
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