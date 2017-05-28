Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. Завод много раз штрафовали, он на время приостанавливал деятельность, в итоге в 2012 году окончательно закрылся. Теперь тут полная разруха. Предполагается, что скоро здесь всё расчистят и построят элитное жильё. Пока же территорию расчищают только гости из ближнего зарубежья, растаскивая завод по кирпичикам", - отмечает Авдейчев.
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