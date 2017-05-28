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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Струковский сад расцветет осенью

Струковский сад расцветет осенью

Сегодня, 28 мая, в Самаре Струковского парк официально закрыт для посетителей с связи началом ремонта. Как сообщает директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь, стоимость ремонта - примерно 270 млн рублей. Срок выполнения работ – до 31 октября 2017 

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ТЕРРА стала победителем фестиваля

ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка 
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
В Самара стартовал фестиваль

В Самара стартовал фестиваль "День прессы"

Сегодня он впервые проходит не в Струковском саду, а в парке Гагарина. Тема фестиваля - подготовка к чемпионату мира по футболу. Главная площадка праздника - территория ТЕРРЫ. В мероприятии принимают участие ведущие СМИ региона. Каждое приготовило свои сюрпризы для самарцев. 
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В блогах: Благотворительный спектакль

В блогах: Благотворительный спектакль "Свахи"

Блогер Татьяна Ан анонсирует, что сегодня, 26 мая, на сцене самарской филармонии состоится благотворительный спектакль «Свахи». В необычной постановке примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Прибыль от продажи билетов на спектакль будет направлена на адресную помощь талантливым детям 

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В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

Блогер p_k_s жалуется на состояние въездной дороги в Волгарь. "Сейчас здесь живет 10 тысяч жителей. А въезд в поселок всего один. И он находится вот в таком состоянии. Местным автомобилистам приходится добираться до своего дома или на работу в город, штурмуя 

26 мая 2017, 10:25
В блогах: От нас тогдашних - нам нынешним

В блогах: От нас тогдашних - нам нынешним

Блогер Владимир Нехорошев анонсирует, что в ноябре 2017 года в центре внешкольной работы «Крылатый» в Кировском районе состоится волнующее событие - торжественная выемка послания «к пионерам и комсомольцам 2017 года». «В далеком 1967 году я был участником закладки этой капсулы. 

26 мая 2017, 10:20
В блогах: Сгорел дом. Нужен вагончик!

В блогах: Сгорел дом. Нужен вагончик!

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" опубликовали просьбу о помощи. "В начале мая в селе Фёдоровка полностью сгорели 2 дома. В одном из них проживал Владимир, одинокий мужчина преклонных лет. У него сгорело абсолютно все! Документы, сбережения, одежда, обувь, фотографии - всё, 

25 мая 2017, 09:15
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