2
01
46
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах:

В блогах: "Тольяттинцы, обувайтесь в галоши!"

Михаил Арсентьев из Тольятти обратился через "Инстаграм" к жителям города с советом "беречь обувь и натягивать прямо поверх нее вот такие галоши". "В Тольятти сейчас - плюс два. Всю зиму тут особо не парились, отгребали снег просто в сторону, 
22 февраля 2017, 11:40
В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей

В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, 
21 февраля 2017, 09:58
В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму

Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и 
21 февраля 2017, 09:54
В блогах: поход на Голубое озеро

В блогах: поход на Голубое озеро

Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой 
21 февраля 2017, 09:50
В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в 

23 ноября 2016, 10:02
В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре

В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре

Блогер Евгений Синюков поведал про "опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре". "Я решил пройтись по нему от бывшего кинотеатра "Шипка" до площади Кирова. Гулять здесь просто опасно для здоровья. Называть такое убожество проспектом в текущем его состоянии 
3 ноября 2016, 05:25
МЧС: в Самаре с пожара на Минской эвакуировано 11 человек

МЧС: в Самаре с пожара на Минской эвакуировано 11 человек

В среду, 28 сентября, произошел пожар в жилом доме в Кировском районе Самары. Сообщение в МЧС получили в 11 часов 18 минут. Вызов поступил с улицы Минской. К месту ЧП направили 19 пожарных и пять единиц техники.

В одной из квартир 

29 сентября 2016, 12:46
В Самаре магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу пива девушке

В Самаре магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу пива девушке

В Кировском районе Самары оштрафовали владельцев продуктового магазина, где был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетней. Вечером 18 апреля продавщица торгового объекта ООО «СВА» продала девушке пиво – одну бутылку «Жигулевского». Оказалось, что покупательнице ещё нет 18-ти.

На фирму завели административное дело. 

27 июля 2016, 01:13
Территорию в Кировском районе Самары общей площадью в 232 гектара могут отдать под застройку

Территорию в Кировском районе Самары общей площадью в 232 гектара могут отдать под застройку

 Администрация города выдала ООО "Евротелеком" разрешение на подготовку проекта планировки территории в границах улиц  Алма-Атинской, Московского шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса. Компании, в частности, будет необходимо соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам,  образовать земельные участки, занимаемые 

27 июня 2016, 03:17
В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном

В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном

На территории Промышленного района Самары введен в эксплуатацию новый спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Он расположен на месте стадиона «Орбита». Работы велись полтора года, сообщили в минспорте Самарской области.

На территории спорткомплекса общей площадью 1300 кв. метров 
16 мая 2016, 10:35
В Самаре появился новый бесплатный каток

В Самаре появился новый бесплатный каток

Ледовая площадка на базе спорткомплекса «Стара-Загора» теперь открыта для всех желающих в будние дни с 15:00 до 22:00. В выходные каток работает с 10 часов утра. Коньки и другую экипировку нужно приносить с собой. Новый каток, доступный этой зимой для 
29 января 2016, 04:21
В блогах: Каток пл. Куйбышева и нехватка скамеек

В блогах: Каток пл. Куйбышева и нехватка скамеек

Блогер Владислав Харчев поведал про "маразмы катка на площади Куйбышева", где установлено всего 3 скамейки. На каждой может переобуваться не более трех человек. В итоге люди вынуждены ждать на морозе в легкой одежде, рассчитанной на катание, минут по 5 
29 января 2016, 09:18
В Самаре продолжается борьба с нелегальной торговлей алкоголем

В Самаре продолжается борьба с нелегальной торговлей алкоголем

Полицейские Самары по сигналу жителей улицы Потапова нанесли визит в местную торговую точку. Пиво и другие напитки продавали здесь без специального разрешения.

По словам начальника отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Айбулата Сатвалдыева, по результатам проверки в отношении 
30 июля 2015, 10:38
В Самаре ищут исполнителей и заказчиков нападения на чиновника

В Самаре ищут исполнителей и заказчиков нападения на чиновника

История с избиением в Самаре сотрудника городского департамента потребительского рынка и услуг Дениса Ильина будет иметь последствия для многих. Громкое заявление о неотвратимости наказания сделал новый начальник областной полиции Сергей Солодовников. Напомним, пострадавший чиновник руководил сносом незаконных ларьков в 
10 марта 2015, 02:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна