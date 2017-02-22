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В блогах: "Тольяттинцы, обувайтесь в галоши!"
Михаил Арсентьев из Тольятти обратился через "Инстаграм" к жителям города с советом "беречь обувь и натягивать прямо поверх нее вот такие галоши". "В Тольятти сейчас - плюс два. Всю зиму тут особо не парились, отгребали снег просто в сторону, …
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22 февраля 2017, 11:40
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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В блогах: самарская молодежь противодействует экстремизму
Блогер kasandrablack утверждает, что "самарская молодежь противодействует экстремизму и не болтается по всяким митингам". "В прошедшую субботу на базе Самарской областной научной библиотеки прошел круглый стол «Противодействие экстремизму и вызовам стремительно меняющегося мира». Участниками мероприятия стали представители государственных и …
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21 февраля 2017, 09:54
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В блогах: поход на Голубое озеро
Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой …
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21 февраля 2017, 09:50
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В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке
В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».
По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в …
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23 ноября 2016, 10:02
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В блогах: опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре
Блогер Евгений Синюков поведал про "опасные пешие прогулки по проспекту Кирова в Самаре". "Я решил пройтись по нему от бывшего кинотеатра "Шипка" до площади Кирова. Гулять здесь просто опасно для здоровья. Называть такое убожество проспектом в текущем его состоянии …
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3 ноября 2016, 05:25
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МЧС: в Самаре с пожара на Минской эвакуировано 11 человек
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29 сентября 2016, 12:46
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В Самаре магазин оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу пива девушке
В Кировском районе Самары оштрафовали владельцев продуктового магазина, где был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетней. Вечером 18 апреля продавщица торгового объекта ООО «СВА» продала девушке пиво – одну бутылку «Жигулевского». Оказалось, что покупательнице ещё нет 18-ти.
На фирму завели административное дело. …
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27 июля 2016, 01:13
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Территорию в Кировском районе Самары общей площадью в 232 гектара могут отдать под застройку
Администрация города выдала ООО "Евротелеком" разрешение на подготовку проекта планировки территории в границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе, Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса. Компании, в частности, будет необходимо соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам, образовать земельные участки, занимаемые …
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27 июня 2016, 03:17
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В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном
На территории Промышленного района Самары введен в эксплуатацию новый спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Он расположен на месте стадиона «Орбита». Работы велись полтора года, сообщили в минспорте Самарской области.
На территории спорткомплекса общей площадью 1300 кв. метров …
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16 мая 2016, 10:35
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В Самаре появился новый бесплатный каток
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29 января 2016, 04:21
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В блогах: Каток пл. Куйбышева и нехватка скамеек
Блогер Владислав Харчев поведал про "маразмы катка на площади Куйбышева", где установлено всего 3 скамейки. На каждой может переобуваться не более трех человек. В итоге люди вынуждены ждать на морозе в легкой одежде, рассчитанной на катание, минут по 5 …
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29 января 2016, 09:18
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В Самаре продолжается борьба с нелегальной торговлей алкоголем
Полицейские Самары по сигналу жителей улицы Потапова нанесли визит в местную торговую точку. Пиво и другие напитки продавали здесь без специального разрешения.
По словам начальника отдела охраны общественного порядка городского управления МВД России Айбулата Сатвалдыева, по результатам проверки в отношении …
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30 июля 2015, 10:38
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В Самаре ищут исполнителей и заказчиков нападения на чиновника
История с избиением в Самаре сотрудника городского департамента потребительского рынка и услуг Дениса Ильина будет иметь последствия для многих. Громкое заявление о неотвратимости наказания сделал новый начальник областной полиции Сергей Солодовников. Напомним, пострадавший чиновник руководил сносом незаконных ларьков в …
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10 марта 2015, 02:55