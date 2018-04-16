В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов

… Блогер s7007 пожаловался , что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.