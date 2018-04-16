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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру
Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».
«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается …
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16 апреля 2018, 01:18
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Названо место Самары в рейтинге зарплат
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14 апреля 2018, 08:53
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В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 …
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13 апреля 2018, 07:03
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Названы места проведения акции «Тотальный диктант 2018» в Самаре
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13 апреля 2018, 10:56
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Куда сходить и что посмотреть 13-15 апреля в Самаре
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13 апреля 2018, 08:20
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Фото в блогах: как меняется Самара к ЧМ-2018
Блогер Евгений Синюков предложил без эмоций посмотреть, как в Самаре поменялся с …
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12 апреля 2018, 03:56
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В блогах: никто не чистит тротуар для самарских студентов
Блогер s7007 пожаловался, что в Самаре до сих пор никому нет никакого дела до известного тротуара вдоль улицы Врубеля - от Оврага до аэрокоса. Эта «дорога жизни» вдоль трамвайных путей всегда соединяла два университета - классический с аэрокосмическим.
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11 апреля 2018, 07:02
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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы
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11 апреля 2018, 04:56
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В блогах: самарские кирпичи XIX – начала XX веков
Блогер berlogaistory выложил необычный обзор-справочник по клеймам самарских кирпичей. "Я этой темой занимаюсь не первый год. Изучаю клейма производителей кирпичей в Самаре XIX и начала XX веков. Знаю, что эта тема очень узкая и практически никого не интересует. К …
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8 декабря 2015, 09:14
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В Самаре обвалилась стена жилого дома на ул. Чернореченской (ФОТО)
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26 марта 2014, 10:03
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Новости самарских блогов 12.03.2014
Блогер solodilove4 сообщает, что "в Тольятти начал разрушаться так называемый "золотой брус" - уникальное произведение монументального мозаичного искусства советских времен". "Очень надеюсь, что в Самарской области найдутся люди, которые признают в этом панно памятник истории и искусства. Его делали два …
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12 марта 2014, 05:20