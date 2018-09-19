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В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки
В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки ЧП случилось в цеха № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу …
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19 сентября 2018, 08:32
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Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею
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19 сентября 2018, 05:30
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В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно
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19 сентября 2018, 05:05
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В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака
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19 сентября 2018, 04:37
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Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»
Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале …
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24 мая 2018, 03:08
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Водительские права и загранпаспорта подорожают
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6 июня 2017, 11:11
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МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права
Предложение МВД России об увеличении пошлин на загранпаспорта и водительские права поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект закона одобрит кабмин, он будет внесен в Государственную думу.
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6 июня 2017, 10:04