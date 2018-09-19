10
12
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки ЧП случилось в цеха № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу 
19 сентября 2018, 08:32
Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Самары выиграл 1 миллион рублей в лотерею, а счастливый билет он купил на почте. В первом полугодии этого года более 7,5 миллионов победителей лотерей приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России. По лотерейным билетам выплатили 6 млн выигрышей на 
19 сентября 2018, 05:30
В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

В Самаре автомобилисты смогут один день кататься в транспорте бесплатно

22 сентября так отметят День без автомобиля.
19 сентября 2018, 05:05
В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти врачи спасали годовалую девочку. Оказалось, что малышка выпила жидкость для снятия лака. Когда ее мама увидела открытую упаковку в руках у ребенка, то попыталась промыть желудок самостоятельно, а затем вызвала карету скорой помощи. Бригада «неотложки» тут же отвезла 
19 сентября 2018, 04:37
Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»

Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»

Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале 
24 мая 2018, 03:08
Водительские права и загранпаспорта подорожают

Водительские права и загранпаспорта подорожают

В России в полтора раза подорожают водительские права нового поколения и биометрические загранпаспорта. Соответствующую инициативу МВД поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Теперь госпошлина на права возрастет с 2-х до 3-х тысяч, на паспорт - с 3,5 до 5 тысяч. 

6 июня 2017, 11:11
МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

Предложение МВД России об увеличении пошлин на загранпаспорта и водительские права поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект закона одобрит кабмин, он будет внесен в Государственную думу.
Госпошлины за оформление водительских прав нового образца увеличатся с 2 000 

6 июня 2017, 10:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх