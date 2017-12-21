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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области раскрыто мошенничество в отношении как минимум двух жителей региона – в Самаре и Сызрани. Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, мебельщик, который брал с клиентов предоплату и «исчезал», не выполнив работу. Так, в 2017 году житель Самары лишился 96 

20 декабря 2017, 04:11
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились

Блогер Наталья Козловская сообщила, что вчера в Тольятти с треском провалились публичные слушания в Комсомольском районе о проекте дороги через лес. "То ли по неопытности, то ли по недомыслию организаторами из местной мэрии был выбран для собрания зал на 50 человек. 

19 декабря 2017, 06:15
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»

В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»

Блогер 63ru подвела первые итоги "твиттеризации" чиновников региона. "Похоже, что несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок в виде "твиттер-обязаловки", - считает автор. - Рассказывают, что в райадминистрациях отовсюду слышны стоны: добрые старые традиции отфутболивания жителей сменились жёстким форматом 
1 декабря 2017, 11:30
Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары

Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары

Новое назначение в самарской мэрии. Владимир Терентьев, ранее занимавший пост руководителя аппарата городской администрации, теперь назначен первым замом главы Самары. Эту должность он будет совмещать со своими прежними обязанностями. Теперь Терентьев  курирует  социальный, финансовый и экономический блоки.
9 ноября 2017, 02:26
На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил 
10 августа 2015, 12:23
В Турции заблокировали доступ к Twitter

В Турции заблокировали доступ к Twitter

В среду, 22 июля, некоторые интернет-провайдеры Турецкой Республики заблокировали доступ к социальной сети "Твиттер". По информации местных СМИ, это было сделано с целью предотвращения распространения снимков и видеороликов, сделанных  с места теракта в Суруче, который произошел в понедельник.

Отметим, 
22 июля 2015, 02:39
Журналистка BBC по ошибке сообщила о скорой смерти королевы Елизаветы II

Журналистка BBC по ошибке сообщила о скорой смерти королевы Елизаветы II

Ахмен Хаваджа, работающая на BBC, написала в своем аккаунте в «Твиттере», что Елизавета II в больнице при смерти. Это сообщение вызвало панику среди британцев, а также всех средств массовой информации. Сообщение тут же перепостили во все соцсети множество пользователей.
Выяснилось, 
3 июня 2015, 05:10
Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары

Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары

Кадровые изменения в мэрии Самары. В понедельник во время совещания при главе города заместитель Дмитрия Азарова, руководитель аппарата администрации городского округа Юрий Мосыченко объявил об уходе по собственному желанию. Напомним, свою должность он занял 1 июня текущего года. Как отметил глава 

24 декабря 2012, 05:09
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