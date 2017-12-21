В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились Блогер Наталья Козловская сообщила, что вчера в Тольятти с треском провалились публичные слушания в Комсомольском районе о проекте дороги через лес. "То ли по неопытности, то ли по недомыслию организаторами из местной мэрии был выбран для собрания зал на 50 человек. …