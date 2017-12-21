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В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»
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20 декабря 2017, 04:11
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За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега
В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта и проездов к муниципальным учреждениям. Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам …
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20 декабря 2017, 12:34
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В блогах: Публичные слушания по проекту лесной дороги провалились
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19 декабря 2017, 06:15
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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В блогах: «Несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок»
Блогер 63ru подвела первые итоги "твиттеризации" чиновников региона. "Похоже, что несчастных самарских бюрократов настиг злой технократический рок в виде "твиттер-обязаловки", - считает автор. - Рассказывают, что в райадминистрациях отовсюду слышны стоны: добрые старые традиции отфутболивания жителей сменились жёстким форматом …
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1 декабря 2017, 11:30
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Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары
Новое назначение в самарской мэрии. Владимир Терентьев, ранее занимавший пост руководителя аппарата городской администрации, теперь назначен первым замом главы Самары. Эту должность он будет совмещать со своими прежними обязанностями. Теперь Терентьев курирует социальный, финансовый и экономический блоки.
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9 ноября 2017, 02:26
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На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил …
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10 августа 2015, 12:23
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В Турции заблокировали доступ к Twitter
В среду, 22 июля, некоторые интернет-провайдеры Турецкой Республики заблокировали доступ к социальной сети "Твиттер". По информации местных СМИ, это было сделано с целью предотвращения распространения снимков и видеороликов, сделанных с места теракта в Суруче, который произошел в понедельник.
Отметим, …
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22 июля 2015, 02:39
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Журналистка BBC по ошибке сообщила о скорой смерти королевы Елизаветы II
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3 июня 2015, 05:10
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Юрий Мосыченко ушел с поста руководителя аппарата администрации Самары
Кадровые изменения в мэрии Самары. В понедельник во время совещания при главе города заместитель Дмитрия Азарова, руководитель аппарата администрации городского округа Юрий Мосыченко объявил об уходе по собственному желанию. Напомним, свою должность он занял 1 июня текущего года. Как отметил глава …
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24 декабря 2012, 05:09