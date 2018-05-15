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В блогах: «Необъяснимая логика Сбербанка»
Самарец Андрей Шмуров критикует в «Фейсбуке» Сбербанк. «Просто необъяснимая логика у этого финансового учреждения. В отделении на Масленникова они зачем-то закрыли закуток с терминалами. Тогда как в других отделениях терминалы находятся в свободном доступе круглосуточно. В итоге толпа народа …
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15 мая 2018, 01:34
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В блогах: «Снова о «Битве Тимура и Тохтамыша»
Блогер Александр Еремкин отреагировал на новость о том, что знаменитый российский режиссер и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заинтересовался идеей снять фильм о полководце Тимуре-Тамерлане и битве на Кондурче. "Официальный ответ Шахназарова: "Фильм, посвященный этой выдающейся личности и ее деяниям, …
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15 мая 2018, 01:07
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Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ", что в прошедшие выходные на парковке возле ТЦ "Амбар" состоялось открытие мотосезона-2018: "Организаторами …
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11 мая 2018, 05:10
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В блогах «Экскурсия на подводную лодку "Б-307" в Тольятти»
Вадим Кондратьев опубликовал фотоотчет с экскурсии по подводной лодке "Б-307" проекта 641Б «Сом», которая с 2005 года стоит в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова в Тольятти. Лодку собрали на нижегородском заводе «Красное Сормово» в 1980 году. Субмарина 22 …
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12 мая 2018, 06:28
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Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары
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10 апреля 2018, 08:02
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В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»
Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное …
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29 марта 2018, 05:44
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В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина
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12 декабря 2017, 03:48
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»
В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме …
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30 ноября 2017, 10:37