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Коммуналка дорожает: Уже с 1 июля жителям региона придется платить больше за услуги
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22 июня 2017, 05:57
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Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра
Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС …
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22 июня 2017, 06:37
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Парк в плачевном состоянии
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20 июня 2017, 06:36
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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31
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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
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20 июня 2017, 07:57
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Неужели самарские дома ремонтируют зомби?
Блогер orokon13 пишет в ЖЖ-сообществе "Самара_ру": "Продолжаю "восхищаться" микро- и макротехнологиями, которые применяет ООО "Жилищно-коммунальная система" при ремонте многоквартирного дома. Результаты настолько сногсшибательны, что вновь хочу поделиться с сообществом". "Итак, поставлена задача № 1: отремонтировать кровельное покрытие дома. Я …
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20 июня 2017, 07:42
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Несколько самарских микрорайонов отключат от холодной воды
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19 июня 2017, 10:17
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Фото в блогах: катастрофа в Волгаре
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19 июня 2017, 06:53
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У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей
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14 июня 2017, 12:00
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К концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс
Уже к концу года в Самаре появится самый крупный в России этнографический комплекс. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал основатель группы компаний "Амонд" и председатель "Союза народов Самарской области" Ростислав Хугаев. Парк дружбы народов откроется на территории микрорайона Волгарь. Это …
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23 мая 2017, 05:35
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В самарском "Парке дружбы народов" возведены корпуса 7 национальных домов
В самарском "Парке дружбы народов" возведены корпуса семи национальных домов, началась высадка деревьев и кустарников. Частные инвесторы вложили в проект свыше 70 миллионов рублей.
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17 апреля 2017, 06:14
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54