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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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19 июля 2018, 12:25
В блогах: Сбербанк

В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей

Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.

"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я 
16 июля 2018, 05:48
В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.

Радикальную 
8 октября 2017, 04:34
В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

Деньги из бюджета перечисляются гражданам только по факту оплаты ЖКУ. Если есть долги, то после их погашения. Большинство звонков и обращений жителей на горячую линию связаны именно с этим видом выплат. По итогам февраля их получили 337 тысяч человек. Задержки 

9 марта 2017, 11:20
В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей

Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с  задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены 

9 февраля 2017, 02:53
Компании ЖКХ в Самарской области задолжали за электроэнергию 1 млрд 200 млн рублей

Компании ЖКХ в Самарской области задолжали за электроэнергию 1 млрд 200 млн рублей

Задолженность компаний ЖКХ Самарской области за потребленную электроэнергию по данным на 1 января 2015 года составила 1 млрд 273 млн рублей, сообщает «Самараэнерго». На 1 января прошлого года долг коммунальщиков  перед энергетиками равнялся 847 млн рублей. Таким образом, сумма задолженности 

3 февраля 2015, 12:22
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