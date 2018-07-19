|
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
|
19 июля 2018, 03:22
|
Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»
|
19 июля 2018, 02:38
|
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более …
|
19 июля 2018, 12:25
|
В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей
Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.
"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я …
|
16 июля 2018, 05:48
|
В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам
В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.
Радикальную …
|
8 октября 2017, 04:34
|
В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги
|
9 марта 2017, 11:20
|
В Самарской области долги за воду и канализацию превышают 1 млрд рублей
Население и предприятия Самары только за услуги водоснабжения и водоотведения должны поставщикам коммунальных ресурсов на конец января 1 миллиард 111 миллионов рублей. В Куйбышевском районе столицы губернии есть граждане, личный долг которых сопоставим с задолженностями целых ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации вынуждены …
|
9 февраля 2017, 02:53
|
Компании ЖКХ в Самарской области задолжали за электроэнергию 1 млрд 200 млн рублей
|
3 февраля 2015, 12:22