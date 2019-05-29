В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40% Ученые из Соединенных Штатов заявили о разработке уникального устройства, способного, по их утверждению, в кратчайшие сроки улучшить мыслительные процессы на 40%. Согласно планам специалистов, изобретение станет активно применяться через пять лет. Об этом рассказывает Daily Mail.

Как поясняют создатели новинки, …