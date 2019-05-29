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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
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29 мая 2019, 08:00
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Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП
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29 мая 2019, 05:33
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В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося
В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление …
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29 мая 2019, 05:17
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В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo
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29 мая 2019, 05:02
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В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда
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29 мая 2019, 02:34
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В блогах: в Кинель-Черкассах электрики загубили инкубационные яйца
Блогер и фермер из Кинель-Черкасс Виталий Ковригин рассказал в «Фейсбуке» об отключении электричества и загубленных инкубационных яйцах. «Написал обращение, получил ответ. Каждый год одно и то же: отключают без предупреждения и по долгу, - негодует автор. - Пытаешься узнать …
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24 мая 2019, 11:52
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В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в Самаре на Аэродромной после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры. "Здесь начались очень странные вещи: в некоторых местах на месте гаражей, буквально через считанные часы, сварщики начали варить металлические цепи под новые …
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22 мая 2019, 09:47
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Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80
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21 мая 2019, 10:25
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В блогах: про киоски на ул. Авроры
Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - …
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21 мая 2019, 08:38
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В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские чиновники не смогли объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной. "Несколько дней назад я опубликовала пост под названием "Будет рынок?", - поясняет автор. - В его основу легли фото непонятных конструкций, которые напоминают каркасы …
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17 мая 2019, 11:29
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Самарцам посоветовали пересесть на велосипеды
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16 мая 2019, 08:23
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В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67
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16 мая 2019, 04:28
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и протаранил дорожное ограждение
В понедельник,13 мая, в Самаре сошел с рельсов трамвай на пересечении улиц Ставропольской и проспекта Кирова. Судя по фотографиям, размещенным очевидцами в группе «ДТП Самара», новый трамвай, следовавший по маршруту № 13 от Костромского переулка до Постникова оврага, сошел с …
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13 мая 2019, 10:27
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ
Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.
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12 декабря 2017, 02:21
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Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни
Группа генетиков в процессе недавних исследований выяснила, что некоторые гены, которые отвечают за интеллект, еще влияют на прочие характеристики, включая продолжительность жизни. Об этом речь идет на страницах издания Cell Report.
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30 ноября 2017, 09:27
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Ученые обнаружили связь между высоким IQ и компьютерными играми
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17 ноября 2017, 12:16
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В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%
Ученые из Соединенных Штатов заявили о разработке уникального устройства, способного, по их утверждению, в кратчайшие сроки улучшить мыслительные процессы на 40%. Согласно планам специалистов, изобретение станет активно применяться через пять лет. Об этом рассказывает Daily Mail.
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24 октября 2017, 02:13
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