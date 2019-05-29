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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру 
29 мая 2019, 08:00
Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Во вторник, 28 мая, в Кинеле произошла «пьяная» авария. В 23:55 21-летний водитель ехал на легковушке «Лада Гранта» по улице Ленина в направлении Крестьянской. В какой-то момент пьяный автомобилист вылетел на правую обочину, но не справился с управлением и его 
29 мая 2019, 05:33
В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление 
29 мая 2019, 05:17
В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В среду днем, 29 мая, на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова столкнулись две легковушки - иномарка Chevrolet Aveo и «Ока». По словам очевидцев в соцсетях, после ДТП стало плохо водителю отечественной малолитражки и он скончался на месте событий. Предположительно, 
29 мая 2019, 05:02
В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре планируют перенести остановку общественного транспорта на пересечении Заводского шоссе и улицы 22 Партсъезда у рынка «Норд». Отметим, что здесь часто случаются ДТП, из-за расположения светофоров многие пешеходы бегут через дорогу в неположенном месте, игнорируя «зебру». Людей часто не 
29 мая 2019, 02:34
В блогах: в Кинель-Черкассах электрики загубили инкубационные яйца

В блогах: в Кинель-Черкассах электрики загубили инкубационные яйца

Блогер и фермер из Кинель-Черкасс Виталий Ковригин рассказал в «Фейсбуке» об отключении электричества и загубленных инкубационных яйцах. «Написал обращение, получил ответ. Каждый год одно и то же: отключают без предупреждения и по долгу, - негодует автор. - Пытаешься узнать 
24 мая 2019, 11:52
В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в Самаре на Аэродромной после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры. "Здесь начались очень странные вещи: в некоторых местах на месте гаражей, буквально через считанные часы, сварщики начали варить металлические цепи под новые 
22 мая 2019, 09:47
Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

Из «Волгаря» в исторический центр будут курсировать 3 автобуса № 80

С понедельника, 20 мая, до трех увеличено количество автобусов маршрута № 80, курсирующих между микрорайоном «Волгарь» в Куйбышевском районе Самары и площадью Революции. Интервалы между рейсами в будни сократят с 60 до 20 минут, а в выходные - до 30. 
21 мая 2019, 10:25
В блогах: про киоски на ул. Авроры

В блогах: про киоски на ул. Авроры

Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - 
21 мая 2019, 08:38
В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной

В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские чиновники не смогли объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной. "Несколько дней назад я опубликовала пост под названием "Будет рынок?", - поясняет автор. - В его основу легли фото непонятных конструкций, которые напоминают каркасы 
17 мая 2019, 11:29
Самарцам посоветовали пересесть на велосипеды

Самарцам посоветовали пересесть на велосипеды

Мэрия Самары призвала жителей города присоединиться ко Всероссийской акции "На работу на велосипеде". Она будет проходить в России 17 мая и 20 сентября. Цель квеста показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого 
16 мая 2019, 08:23
В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре кондуктора уволили из-за курения в автобусе №67

В Самаре сотрудницу предприятия-перевозчика уволили после нарушения правил. По словам одного из пассажиров, кондуктор автобуса № 67 сидела рядом с водителем и курила во время движения, не стесняясь пассажиров. 

- Сегодня ехал на автобусе рейса 67. Кондуктор вместе с водителем 
16 мая 2019, 04:28
Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта 
16 мая 2019, 11:51
В Самаре трамвай сошел с рельсов и протаранил дорожное ограждение

В Самаре трамвай сошел с рельсов и протаранил дорожное ограждение

В понедельник,13 мая, в Самаре сошел с рельсов трамвай на пересечении улиц Ставропольской и проспекта Кирова. Судя по фотографиям, размещенным очевидцами в группе «ДТП Самара», новый трамвай, следовавший по маршруту № 13 от Костромского переулка до Постникова оврага, сошел с 
13 мая 2019, 10:27
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной 
11 марта 2019, 07:57
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ

Исследование: люди с плохим почерком имеют более высокий уровень IQ

Результатами недавнего исследования поделились с журналистами ученые Университета штата Иллинойс. Как продемонстрировала серия недавних экспериментов с привлечением большого числа добровольцев, причина, по которой многие пишут некрасиво, в том, что мыслят они очень быстро, и рука элементарно не успевает фиксировать рассуждения.

12 декабря 2017, 02:21
Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни

Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни

Группа генетиков в процессе недавних исследований выяснила, что некоторые гены, которые отвечают за интеллект, еще влияют на прочие характеристики, включая продолжительность жизни. Об этом речь идет на страницах издания Cell Report.
Изучая схему вероятной передачи интеллекта «по наследству», эксперты выяснили, 

30 ноября 2017, 09:27
Ученые обнаружили связь между высоким IQ и компьютерными играми

Ученые обнаружили связь между высоким IQ и компьютерными играми

Как утверждают британские специалисты, интеллект того или иного человека легко определить и без особого тестирования. Для этого нужно просто узнать, насколько он высокий профессионал в компьютерных играх.
При этом ученые оговариваются, что для такой оценки годятся лишь определенные игры. Речь 

17 ноября 2017, 12:16
В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%

В Соединенных Штатах заявили о создании прибора, повышающего интеллект на 40%

Ученые из Соединенных Штатов заявили о разработке уникального устройства, способного, по их утверждению, в кратчайшие сроки улучшить мыслительные процессы на 40%. Согласно планам специалистов, изобретение станет активно применяться через пять лет. Об этом рассказывает Daily Mail.
Как поясняют создатели новинки, 

24 октября 2017, 02:13
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