С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка …