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В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. 
26 октября 2018, 05:19
В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В Самарской области в выходные обещают дожди и мокрый снег

В ближайший уик-энд в Самарской области погода станет по-настоящему осенней, температура воздуха будет опускаться ниже нулевой отметки. В ближайшие сутки с ростом атмосферного давления прекратятся осадки, и заметно похолодает. В воскресенье погода снова изменится: атмосферные фронты атлантического циклона принесут на 
26 октября 2018, 04:48
В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк

В самарской шаурме оказался золотистый стафилококк

Сотрудники самарского Роспотребнадзора проверили по просьбам горожан 10 точек продажи шаурмы. Причем, один из клиентов полакомился местной продукцией и получил острую кишечную инфекцию. Специалисты исследовали сырье и готовую шаурму. Оказалось, что во всех заведениях были нарушения и недочеты.

Например, 
26 октября 2018, 03:25
В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.

Сызранский прокурор подал иск в 
27 сентября 2018, 01:09
В Самаре сожгли 125 кг импортных овощей и орехов

В Самаре сожгли 125 кг импортных овощей и орехов

Партию импортных продуктов уничтожили после проверки багажа пассажиров аэропорта «Курумоч». С 3 по 9 сентября сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили 75 рейсов и 14 164 единицы багажа в самарской воздушной гавани. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, прилетевших 
11 сентября 2018, 10:43
В блогах: черви в курице!

В блогах: черви в курице!

Пользователь "ВКонтакте" Маша Медведева разместила в паблике "Подслушано | Самара" шокирующее видео «Черви в курице». «30 августа в "Пятерочке" мы купили сырые куриные ножки фирмы "Приосколье", - сообщает автор. - Через час пожарили на электропечке, сели ужинать... Кусаем - 
8 сентября 2018, 10:46
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
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