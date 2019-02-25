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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
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25 февраля 2019, 09:39
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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Реальные доходы населения Самарской области сокращаются
В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с …
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25 февраля 2019, 07:08
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В блогах: Родственников - к ответственности. Про скандал с гробом у БД
Самой главной темой в самарской блогосфере в эту пятницу стал скандал с гробом у здания областного правительства. "Какие-то родственники привезли труп усопшего к Белому дому, типа им его захоронить не дают", - пишет в "Фейсбуке" самарчанка Ольга Паулова. - …
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22 февраля 2019, 08:15
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В блогах: Зимой на Стрельную гору
Блогер Алексей Жирухин рассказал о зимней поездке на Стрельную гору в Жигулях. "Места тут очень красивые: справа горы, слева Волга. Летом не раз сюда приезжал, чтобы проехать на шоссере до Ширяево и обратно, - пишет автор. - Приехали в …
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19 февраля 2019, 05:29
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В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства
Блогер Нина Дюкова напомнила, что в прошедшее воскресенье исполнилось 60 лет со дня первого пуска самарской ракеты. 17 февраля 1959 года с полигона Тюра-Там (так тогда называлось место будущего космодрома Байконур) был осуществлён успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты …
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19 февраля 2019, 05:23
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