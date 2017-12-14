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Виртуальный батл "Жители против чиновников"
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12 декабря 2017, 09:10
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Забытая Самара: Дом печати
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12 декабря 2017, 08:15
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В блогах: «Выставка Союза архитекторов Самары на площади Славы - всё по-самарски»
Блогер Владислав Харчев раскритиковал организацию выставки Союза архитекторов Самары на площади Славы. "Этих плакатов более 40. Стоять на морозе полчаса и смотреть их как-то неудобно. И почему-то наши архитекторы сделали всё по-самарски: никакой онлайн-версии этой выставки нет. Хотя можно …
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12 декабря 2017, 08:03
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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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Синоптики рассказали о погоде в декабре
По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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30 ноября 2017, 04:22
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Самара готова к зиме на 97%
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20 сентября 2017, 07:08
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Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора
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19 августа 2017, 03:20
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В Самаре на Металлурге появится современный парк
Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все …
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16 июня 2017, 03:53
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«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0
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23 апреля 2017, 05:47
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Фото в блогах: во что превратилась стела «Самара» после зимы
Виктор Черепок показал в Facebook, как сейчас выглядит известная стела «Самара» на въезде в город со стороны «ИКЕА». "Возвышенность, на которой установлена надпись, покрыта слоем грязного снега, краска на буквах облезла, внутри - пятна ржавчины, буква "С" вообще непонятного …
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24 марта 2017, 06:21
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РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». …
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15 марта 2017, 02:54
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Пьяный тольяттинец уснул на снегу, а проснулся в больнице
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4 февраля 2017, 04:55