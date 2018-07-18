Александр Иванников в "ФБ" пожаловался, насколько тяжело работать со Сбербанком предпринимателям.
"Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль!" - утверждает автор. "Сначала висишь на линии, потом говорят, что клиентский менеджер - это секретные данные и надо назвать номер счета, дату и срок последней операции. Потом они его полчаса ищут. Затем разбираются в заявлении. Принимают. Но через сутки оно пропадает. Потом опять все по кругу. И вот уже вроде перевели на нужного человека - а он бросает трубку. И теперь надо звонить, полчаса все рассказывать опять", - отмечает Александр.
"Добро пожаловать в клуб недовольных аджайлом и блокчейном Сбербанка", - иронизируют в комментариях.
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