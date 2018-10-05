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Материалы по теме:

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, 
5 октября 2018, 09:17
В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема 
5 октября 2018, 08:47
В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу 
5 октября 2018, 08:37
Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях. 
 
За первое полугодие 2018 года объем торговли Самарской области и Узбекистана превысил 90 миллионов долларов, что 
4 октября 2018, 09:48

"Распил бабла?": В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички

Самарец Владислав Харчев рассказал в ФБ, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.

"В чем же смысл такого расточительства? 
4 октября 2018, 08:58
В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом

В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом

Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. 
4 октября 2018, 08:52
На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки

В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.

Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на 
3 октября 2018, 01:45
Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП

В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое 
29 июня 2018, 12:09
Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

В Самаре на некоторых улицах во вторник, 17 апреля, возник настоящий транспортный коллапс. Это связано с тем, что из-за религиозного праздника Радоница, который отмечают православные, с 7 утра и до 4 часов вечера ряд участков дорог перекрыли для движения личного 

17 апреля 2018, 11:26
Утром Самару сковали 8-балльные пробки

Утром Самару сковали 8-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс Пробки", утром 28 марта заторы в Самаре оценивались на 8 баллов из десяти. Напомним, накануне об ухудшении погоды и порывах ветра до 18 метров секунду жителей посредством смс-рассылки предупреждало МЧС. Снег переодически выпадал и в течение 
28 марта 2018, 06:29
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