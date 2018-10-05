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В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей
В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, …
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5 октября 2018, 09:17
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В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха
Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема …
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5 октября 2018, 08:47
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В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки
Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу …
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5 октября 2018, 08:37
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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями
В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях.
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4 октября 2018, 09:48
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"Распил бабла?": В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички
Самарец Владислав Харчев рассказал в ФБ, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.
"В чем же смысл такого расточительства? …
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4 октября 2018, 08:58
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В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом
Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. …
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4 октября 2018, 08:52
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На светофорах около Центрального автовокзала Самары появятся стрелки
В областной столице изменится схема движения транспорта на Московском шоссе. На участке магистрали в районе Центрального автовокзала постоянно возникают серьезные пробки и заторы, решить проблему попробуют с помощью светофоров.
Как сообщили представители автоматический системы управления дорожным движением (АСУДД), на …
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3 октября 2018, 01:45
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Московское шоссе встало в пробке из-за массового ДТП
В Самаре на Московском шоссе образовалась гигантская пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке от 18-го километра до «Новой Самары» произошло два ДТП. Машины движутся со скоростью 2 километра в час. По словам очевидцев, возле «Новой Самары» произошло массовое …
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29 июня 2018, 12:09
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Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа
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17 апреля 2018, 11:26
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки
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28 марта 2018, 06:29