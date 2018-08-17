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Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре
22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу …
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17 августа 2018, 10:56
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Ночью «Лексус» протаранил столб в Тольятти: пострадали два человека
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17 августа 2018, 10:25
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Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти
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17 августа 2018, 08:55
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Блогер пожаловался на пугающую закрытость Сбербанка
Анна Афанасьева жалуется в "Фейсбуке" на пугающую закрытость Сбербанка. "Он ни с того ни с сего решил заблокировать мою карту, - удивляется девушка. - Причём я узнала об этом не от сотрудника Сбера и не из СМС (мобильный банк …
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17 августа 2018, 08:31
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В блогах: немного поворчу. Ибо накипает
Коммунальную тему продолжает в "ФБ" и самарчанка Светлана Шепетовская. "До сих пор в Ленинском районе нет горячей воды, - пишет девушка. - Отключили ее еще 30 июля. Обещали дать второго августа. Ничего страшного, думаю, жара - не критично. В …
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17 августа 2018, 08:18
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В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
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15 августа 2018, 10:16
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Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа
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15 августа 2018, 05:33
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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?
Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин.
"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные …
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14 августа 2018, 08:45
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области
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9 августа 2018, 01:59