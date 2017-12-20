В Самарской области начинается сезон клещей - на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщили специалисты Роспотребнадзор. По состоянию на 22 марта в российские больницы уже обратились 163 человека. В 63-м регионе подобных случаев не зафиксировано.

В прошлом году в …