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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Ни затяжки: Канадские ученые рассказали о самом эффективном способе бросить курить

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18 сентября 2017, 02:22
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Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого 

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Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного

В Самарской области начинается сезон клещей - на две недели раньше, чем в прошлом году, сообщили специалисты Роспотребнадзор. По состоянию на 22 марта в российские больницы уже обратились 163 человека. В 63-м регионе подобных случаев не зафиксировано.

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Самарцы смогут поставить оценки местным больницам

Самарцы смогут поставить оценки местным больницам

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Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

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"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на 

2 февраля 2017, 09:56
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