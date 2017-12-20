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Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете
Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. …
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20 декабря 2017, 11:53
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Британские ученые открыли эффективный способ бросить курить
Специалисты из Великобритании в процессе экспериментов установили, что систематические занятия физкультурой дают возможность легче справиться с так называемым синдромом отмены, который появляется после отказа от курения. Результаты научной работы отражены в British Journal of Pharmacology, рассказывает EurekAlert!.
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20 декабря 2017, 10:12
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Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден
Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное …
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30 ноября 2017, 05:47
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В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета
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30 ноября 2017, 12:03
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Одно из мест в Самарской губдуме станет вакантным
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и …
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21 ноября 2017, 12:48
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Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
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2 ноября 2017, 12:02
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В самарской больнице имени Семашко самый масштабный за всю историю капремонт
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4 октября 2017, 09:08
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Ни затяжки: Канадские ученые рассказали о самом эффективном способе бросить курить
Канадские специалисты сделали умозаключение, что бег является очень эффективным способом для желающих бросить курить. К исследованиям были привлечены 178 добровольцев, страдающих никотиновой зависимостью.
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18 сентября 2017, 02:22
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Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов
В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
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30 июня 2017, 10:02
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Сезон клещей в Самаре начнется раньше обычного
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29 марта 2017, 02:44
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Самарцы смогут поставить оценки местным больницам
Жителей Самарской области попросят оценить качество медицинских услуг. Областной Минздрав выбрал 99 медучреждений, работу которых будут оценивать с помощью анкет. Мероприятие затронет стоматологические поликлиники, станции скорой помощи и переливания крови, санатории, диспансеры, центральные райбольницы и даже некоторые частные заведения. Анкеты …
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28 марта 2017, 04:52
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Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования
По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат:
"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на …
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2 февраля 2017, 09:56