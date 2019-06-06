10
48
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
6 июня 2019, 10:22
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

С четверга, 27 июня, в Тольятти запретят стоянку автомобилей на еще одной улице. Речь идет об участке внутриквартального проезда 19 квартала вдоль Южного шоссе - на проезжей части со стороны жилого дома № 63 по Южному шоссе.

- Ограничение будет 
6 июня 2019, 09:24
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарской области снова стало жарко - в четверг, 6 июня, будет малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется + 25, + 30 градусов по Цельсию. В ночи на пятницу и субботу, 7 и 8 
6 июня 2019, 09:01
В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В среду, 5 июня, стали известны подробности страшной аварии, в которой погибла взрослая женщина, а трехлетний ребенок получил травмы. По информации правоохранителей, ДТП случилось в 11:30 во вторник на пересечении улиц Солнечной и Губанова. По предварительной версии регионального Главка полиции, 
5 июня 2019, 04:20
Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.

"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон 

5 июня 2019, 02:41
В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона случилась авария, в которой пострадал мотоциклист. В 14:00 38-летний водитель, который получил права всего год назад, двигался на мотоцикле «Хонда» по улице Магистральной со стороны Товарной в направлении Аэропортовского шоссе. По предварительной 
5 июня 2019, 12:31
В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В понедельник, 3 июня, в Ставропольском районе региона вечером произошла авария с пострадавшими. В 18:45 45-летняя женщина ехала на иномарке Chevrolet по переулку Лазурный в селе Подстепки. Она сбила 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. К счастью, ребенок остался в 
4 июня 2019, 01:54
В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор

В четверг, 30 мая, в Железнодорожном районе Самары произошла авария с участием мотоциклиста. Примерно в 14:00 35-летняя женщина на иномарке «Форд Фокус» выезжала на дорогу с прилегающей территории напротив дома № 131 по улице Красноармейской. Она не уступила дорогу, нарушила 
31 мая 2019, 01:08

"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС

В Самаре открылся новый сезон работы мотовзвода ДПС, информирует ГИБДД по Самарской области. Задачи полиции на мотоциклах: надзор за дорожным движением и пресечение нарушений со стороны мотоциклистов. В технопарке подразделения – 5 мотоциклов BMW, которые могут разгоняться до 200 километров 

20 апреля 2019, 02:17
В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошла авария с участием мотоциклиста. В 11:00 50-летний водитель ехал на своем байке Yamaha по Южному шоссе со стороны Заводского в сторону поселка Яицкое. При повороте направо мотоциклист не занял заранее крайне правое положение 
17 сентября 2018, 02:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх