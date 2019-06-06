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В блогах: развитие самарских территорий
Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными …
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6 июня 2019, 10:22
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В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
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6 июня 2019, 09:40
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В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
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6 июня 2019, 09:24
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В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
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6 июня 2019, 09:01
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды
Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.
"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон …
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5 июня 2019, 02:41
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В Самаре байкер проехал на красный и угодил в больницу
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5 июня 2019, 12:31
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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
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5 июня 2019, 10:49
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
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4 июня 2019, 01:54
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В Самаре мотоциклист врезался в металлический забор
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31 мая 2019, 01:08
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"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС
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20 апреля 2019, 02:17
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В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой
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17 сентября 2018, 02:35
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