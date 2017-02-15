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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

Два школьника помогли спасателям отыскать женщину, сломавшую ногу в лесу. Инцидент произошел 12 февраля около двух часов дня на лыжной тропе. Мимо проходили двое мальчиков, которые отправились встречать спасателей. Они прошло около полутора километров и провели их к месту, где 

13 февраля 2017, 03:13
На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку

Неполадки произошли в пятницу около 13.30. Автобус двигался по направлению к улице Полевой. Пассажиры покинули транспортное средство.
3 февраля 2017, 01:46
В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В Самаре водитель автобуса поехал на «красный» и протаранил иномарку

В понедельник, 30 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Автобус «МАЗ» протаранил иномарку «Фольксваген Поло» на перекрестке Московского шоссе и улицы Советской Армии. Это произошло примерно в десять часов вечера.

Автобусом управлял 61-летний водитель, ехавший со 
31 января 2017, 04:07
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

Школьников из Самарской области отправят в «Артек». Путевками в самый знаменитый пионерский лагерь России 30 лучших учеников губернии наградит региональное минобрнауки. Очередная смена отправится в Крым с 16 февраля по 9 марта. В конкурсе могут участвовать школьники с 5 по 

27 января 2017, 01:36
В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С 

17 января 2017, 06:50
Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на 
10 января 2017, 04:37
В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели

В Самаре карантин в школах могут продлить до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в столице 63-го региона превышает норму на 28 процентов, пишет «Волга Ньюс». В настоящее время готовится постановление главного санитарного врача города о введении ограничительных 

9 января 2017, 10:32
Директор ООО

Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей

На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
В многоквартирных домах выявлены повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, неисправности 

22 декабря 2016, 04:00
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК 
11 ноября 2016, 12:21
Первое мероприятие нового прокурора Самарской области с участием СМИ

Первое мероприятие нового прокурора Самарской области с участием СМИ

Сегодня Константин Букреев побывал с выездной проверкой в Волжском районе в колонии строгого режима №13. Акул пера на территорию проверяемых помещений не пустили. Руководство колонии предупредили слишком поздно - у осужденных не успели взять разрешение на видеосъемку. Прокурор области ходил 

9 ноября 2016, 07:47
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