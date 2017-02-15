К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. Путевые листы у водителей отсутствуют.
В школе в поселке Восточный вскрылся факт перевозки школьников на автобусе, не прошедшим техосмотр, а в поселке Поляков - на транспортном средстве с летней резиной.
В населенных пунктах Аверьяновский и Украинка из-за отсутствия гаражей водители ставят автобусы рядом со своим домом, на неохраняемую стоянку.
Нарушителей правил привлекут к административной ответственности.
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