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В преддверии новогодних праздников медики в Самарской области ожидают увеличение случаев интоксикации
В Самарской области только в этом году зарегистрировано более 2 тысяч отравлений спиртосодержащими растворами. Пострадавшие употребляли суррогат, поддельную продукцию или не рассчитали дозу обычного алкоголя. Каждый седьмой случай привел к летальному исходу. Причем большинство из этих погибших осознанно шли на …
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21 декабря 2016, 05:50
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В Тольятти «скорая помощь» увезла в больницу 11-летнего нетрезвого мальчика
Жуткий инцидент случился на днях на улице Свердлова в Тольятти. Пьяный мужчина с малолетним сыном едва не угодили под колеса машины, после чего ребенка увезла «скорая».
Как передает «Тольятти онлайн», по улице шли мужчина и 11-летний мальчик. Оба были …
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28 августа 2016, 01:43
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В блогах: Сокский карьер и камнедробильный завод
Блогер chanych_85 пишет про заброшенные сокский карьер и камнедробильный завод. "История карьера начинается в предвоенные годы. Месторождение разрабатывалось как источник щебня для дорожного строительства. После войны стране для масштабных проектов вроде Жигулевской ГЭС требовалось много стройматериала. И в 1951 …
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16 августа 2016, 05:19
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"Палёный" спирт убил 86 жителей Самарской области
Всего суррогатами алкоголя отравились 669 человек. Такие данные за первый квартал 2016 года приводит региональный Роспотребнадзор.
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11 мая 2016, 02:41
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В Тольятти 15-летний подросток отравился алкоголем
Сегодня, 6 марта, ночью в детскую лечебную больницу города Тольятти с подозрением на отравление алкоголем в бессознательном состоянии был доставлен 15-летний подросток, передает Волга Ньюс со сылкой на оперативные структуры Автограда.
Где, при каких обстоятельствах и какой алкоголь …
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6 марта 2016, 06:35
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В Самарской области на трассе М-5 столкнулись более 10 автомобилей, есть фото
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3 января 2016, 05:15
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Около Царевщины затонул дебаркадер
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13 ноября 2014, 11:34
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Новости блогов: пожар в «Городе мира», в Царевщине закрыли доступ к пляжу, калининградец ищет Татьяну из Самары
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23 июня 2014, 05:44