В преддверии новогодних праздников медики в Самарской области ожидают увеличение случаев интоксикации В Самарской области только в этом году зарегистрировано более 2 тысяч отравлений спиртосодержащими растворами. Пострадавшие употребляли суррогат, поддельную продукцию или не рассчитали дозу обычного алкоголя. Каждый седьмой случай привел к летальному исходу. Причем большинство из этих погибших осознанно шли на …