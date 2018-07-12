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1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга в Струковском саду в Самаре
В Самаре 1500 книг поставили в шкаф для буккроссинга, установленный в Струковском саду. Литературу передала Общественная палата Самарской области. Книгами поделились муниципальные библиотеки и жители Самары. Принцип буккроссинга: «прочитал — отдай другому». В книжном шкафу в Струкачах можно найти классическую …
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20 июня 2018, 04:06
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В Великобритании украли первое издание книги о Гарри Поттере
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17 января 2018, 09:55
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Самара вошла в Топ-10 самых читающих городов страны
Рейтинг подготовило агентство Zoom Market. По данным исследователей, более 72 процентов жителей страны читают книги не реже одного раза в две недели. При этом 68 процентов скачивают их в Интернете, 18 - покупают на бумажных или электронных носителях. Услугами …
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1 сентября 2017, 02:03
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Ответ поджигателям уличной библиотеки в Крутых Ключах
Самарец Юрий Николаев опубликовал в facebook "ответ тем, которые вчера ночью подло сожгли библиотеку в Крутых Ключах". "Заявление в полицию уже написано. Когда случаются такие печальные события, как поджог библиотеки, никто не должен оставаться равнодушным, нельзя пройти мимо. Полностью …
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1 сентября 2017, 08:06
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В блогах: буккроссинг на самарской мусорке
Блогер Дмитрий Ширяев поведал про факт буккроссинга на самарской мусорке. "Для тех, кто не знает, буккроссинг - это такое общественное движение, действующее по принципу соцсетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте - например, …
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7 октября 2016, 07:57