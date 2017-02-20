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Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары
Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гуляния состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В …
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20 февраля 2017, 05:01
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Масленицу в Самаре будут отмечать неделю
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16 февраля 2017, 10:35
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В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе
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31 января 2017, 03:57
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В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»
Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.
Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной …
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25 января 2017, 02:09
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Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре
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25 января 2017, 12:13
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В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева
Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.
Хозяин Грея сообщил, что написал заявление в полицию. Есть сведения, что …
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20 января 2017, 04:47
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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан
Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так …
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6 января 2017, 02:21
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В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги
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29 декабря 2016, 02:42
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В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева
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29 декабря 2016, 12:15
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Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв
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12 марта 2016, 12:57
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В России идет масленичная неделя
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9 марта 2016, 01:10