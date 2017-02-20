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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гуляния состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В 
20 февраля 2017, 05:01
Масленицу в Самаре будут отмечать неделю

Масленицу в Самаре будут отмечать неделю

На следующей неделе стартуют масленичные гулянья. В Самаре праздничные мероприятия пройдут на 70 площадках, во всех районах города.
 
Широкую масленицу начнут отмечать 20 февраля. В усадьбе Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева основательно развернутся весенние персонажи. Рядом со сказочной 
16 февраля 2017, 10:35
В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе

В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе

11 февраля с 8:00 до 16 часов в Самаре будет ограничено движение транспорта:

по Красноглинскому шоссе – от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

по Волжскому шоссе – от Красноглинского шоссе до лыжной базы «Чайка».

Это связано с проведением соревнования «Лыжня России-2017», сообщили 

31 января 2017, 03:57
В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
25 января 2017, 02:09
Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

В социальных сетях появилось фото «мертвой пробки» в Самаре, образовавшейся на кольце улицы Антонова-Овсеенко и Советской Армии во вторник, 24 января. Примерно в 16:30 там столкнулись «КамАЗ», ехавший в направлении телецентра, и трамвай №23, следовавший в сторону улицы XXII Партсъезда. 
25 января 2017, 12:13
В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.

Хозяин Грея сообщил, что написал заявление в полицию. Есть сведения, что 
20 января 2017, 04:47
В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так 
6 января 2017, 02:21
В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

Проект, не имеющий аналогов, начал работу на главной площади столицы губернии в четверг, 29 декабря. Маленькие самарцы смогут оказаться в гостях у Деда Мороза. В рамках интерактивной композиции организуют празднично оформленное пространство площадью 3 тысячи 200 квадратных метров. В сопровождении 

29 декабря 2016, 02:42
В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года в центре Самары ограничат движение транспорта. Временно будут изменены схемы маршрутов общественного транспорта.
29 декабря 2016, 12:15
Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв

Самарцы на площади Куйбышева раскрасят слово «солнце» из фанерных букв

Завтра, 13 марта, в Самаре на площади Куйбышева пройдёт необычная творческая акция.
 
Во время масленичных гуляний самарцам предложат раскрасить заранее установленные полутораметровые буквы из фанеры, выстроенные во фразу «Солнце взойдёт!». При этом слово «взойдёт» распишут художники, а «солнце» - 
12 марта 2016, 12:57
В России идет масленичная неделя

В России идет масленичная неделя

Это один из любимых праздников в нашей стране, который символизирует проводы зимы и длится вплоть до Прощеного воскресенья, за которым в свою очередь следует Великий пост перед Пасхой.
В Самаре праздничные мероприятия проходят в парках, скверах, домах культуры. В этом 
9 марта 2016, 01:10
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